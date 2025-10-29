聽新聞
確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布
輝達落腳北市確定了，台北市長蔣萬安今天表示，北市府今天中午已經跟輝達視訊會議，等等就會宣布。
副市長李四川今天赴議會備詢前也證實，北市府今天中午已經跟輝達開過視訊會議，輝達已經有確定要在哪一塊地，基於尊重議會，會在議會報告時才公布，會由市長蔣萬安對外宣布。
至於北市府與新壽T17、T18合意解約進度，李四川表示，新壽本周會提供T17、T18成本送進北市府，下周會盡快解約。
