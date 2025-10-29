輝達台灣總部用地卡關 黃仁勳：不知耽擱的原因是什麼

輝達計畫將台灣總部設置在北投士林科技園區T17、T18基地，但至今仍然卡關，輝達執行長黃仁勳28日被問到相關問題時表示，他不知道耽擱的原因是什麼。

輝達28日於美國華盛頓舉行GTC大會（GTC DC），由黃仁勳發表主題演講。

針對有媒體詢問台灣總部設置的進度，黃仁勳表示，他知道市政府和擁有地上權的一方有討論，但他不清楚耽擱的具體原因是什麼；黃仁勳說，輝達在台灣的辦公室已經不夠使用，必須決定興建大樓的地點。