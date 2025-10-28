快訊

閃兵藝人首位自首了！曾是Energy一員唐振剛「為犯錯深表懊悔」

MLB／大谷翔平近4戰6轟 瘋狂個人秀躍居季後賽雙冠王

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達落腳T1718、新洲美段？ 蔣萬安曝市府態度：持續溝通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安表示，市府都會把適合的土地給輝達，一切都會有相關的配套，最重要是希望能夠讓輝達可以順利落腳在台北。記者林麗玉／攝影
蔣萬安表示，市府都會把適合的土地給輝達，一切都會有相關的配套，最重要是希望能夠讓輝達可以順利落腳在台北。記者林麗玉／攝影

北市府與新壽啟動T17、T18合意解約正幕僚協商作業中；另市府提出洲美國小預定地備案，也送輝達評估，不過議員陳賢蔚質疑，這塊洲美國小預定地的新洲美段43地號，原是蔣萬安去年麟洋路揭牌高調宣布即將蓋國際羽球館的北士科園區的西基地。

蔣萬安今天被問及，是否興建國際羽球館跳票？蔣萬安表示，市府都會把適合的土地給輝達，一切都會有相關的配套，最重要是希望能夠讓輝達可以順利落腳在台北。

蔣萬安今天下午主持公安會報前堵訪，媒體堵問輝達最新進度，蔣說，北市府持續跟輝達保持溝通，會將最新進度跟結果，跟大家做報告。

輝達 北士科

延伸閱讀

台北市評估財務不普發現金 議員轟雙標 蔣萬安這樣說

北市普發2萬1沒了 市府曝理由綠轟蔣萬安說一套做一套

蔣萬安推「校校有公托」...藍綠白樂見籲配套 專家憂排擠效應

抽公托如中樂透候補3千人 蔣萬安拍板推「校校有公托」

相關新聞

三商壽招親遲遲不定引發股價震盪 金管會關注

三商壽招親案市場關注，造成三商壽跟玉山金兩家股價大幅動盪。不過兩家公司重大訊息，卻遲遲沒有發布，引發金管會關注。反而是搶...

11小時3條重訊 三商壽招親結果出爐 最快2026上半年可望完成合併

三商美邦人壽招親案消息滿天飛，已出現中信金、玉山金雙龍搶珠的局面，但從27日深夜開始到28日上午，11個小時內，三家公司...

輝達選址生變？ 他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

輝達落腳地點原屬意T17、T18，後因地上權卡關，北市府與新壽啟動合意解約作業中，市府另提洲美國小預定地等備案給輝達評估...

輝達落腳T1718、新洲美段？ 蔣萬安曝市府態度：持續溝通

北市府與新壽啟動T17、T18合意解約正幕僚協商作業中；另市府提出洲美國小預定地備案，也送輝達評估，不過議員陳賢蔚質疑，...

玉山金467億換股收購三商壽？雙方齊發重訊澄清 多空停看聽

玉山金（2884）上周傳出以每股8.2元、採全數換股方式，成功標下三商壽（2867），整體收購金額約達467億元。消息一...

還在等輝達… 北市曝T1718、新洲美段等備案各有優劣

北市府與新壽啟動T17、T18合意解約正幕僚協商作業中；另，市府提出洲美國小預定地等備案，也已送輝達評估，目前最新進度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。