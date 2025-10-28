聽新聞
輝達落腳T1718、新洲美段？ 蔣萬安曝市府態度：持續溝通
北市府與新壽啟動T17、T18合意解約正幕僚協商作業中；另市府提出洲美國小預定地備案，也送輝達評估，不過議員陳賢蔚質疑，這塊洲美國小預定地的新洲美段43地號，原是蔣萬安去年麟洋路揭牌高調宣布即將蓋國際羽球館的北士科園區的西基地。
蔣萬安今天被問及，是否興建國際羽球館跳票？蔣萬安表示，市府都會把適合的土地給輝達，一切都會有相關的配套，最重要是希望能夠讓輝達可以順利落腳在台北。
蔣萬安今天下午主持公安會報前堵訪，媒體堵問輝達最新進度，蔣說，北市府持續跟輝達保持溝通，會將最新進度跟結果，跟大家做報告。
