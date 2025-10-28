快訊

輝達選址生變？ 他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
輝達落腳地點原屬意T17、T18，但因地上權卡關，北市府與新壽啟動合意解約作業中，市府另提洲美國小預定地等備案給輝達評估。本報資料照片
輝達落腳地點原屬意T17、T18，後因地上權卡關，北市府與新壽啟動合意解約作業中，市府另提洲美國小預定地等備案給輝達評估。民進黨議員陳賢蔚憂，市府內部對與新壽談判恐分主戰派、主和派，最糟狀況將是市府落得「兩頭空」。

士林、北投區議員陳賢蔚指出，輝達海外總部選址即將明朗，或許本周內輝達就有可能宣布最終座落地點，也憂若輝達不選T17、T18，北市府與新壽是戰是和？

陳賢蔚說，可能受到輝達青睞的北投區新洲美段43地號基地，市府並非毫無規畫。這塊基地正是蔣萬安去年麟洋路揭牌時高調宣布，即將興建國際羽球館的北士科園區西基地。

他指出，根據體育局公布「北投士林科技園區西基地文教用地建置國際羽球館新建工程」可行性評估報告，當時選定的用地正是新洲美段43地號基地。不僅如此，該處同時也是原洲美國小復校的預定用地，是北士科園區內兼顧教育與體育用途的重要基地。

陳賢蔚表示，市府內部針對與新壽談判，恐怕分為「主戰」與「主和」兩方，主戰派主張與新光人壽打解約訴訟以取回T17、T18兩塊基地，主和派則傾向儘快合意解約、和平分手。

他說，要是最後主戰派抬頭，當進入解約訴訟階段，若新壽最終能舉證目前延宕期程有正當理由，並能保證在剩餘期程內可以完成興建建物，最糟的狀況將是，市府落得「兩頭空」，學校用地提供給輝達，T17、T18也拿不回，將造成國際羽球館及學校無地可建。

陳賢蔚要求，市府必須謹慎應對後續與新壽的談判、與輝達的合作發展，並且說清楚、講明白，因應輝達進駐北士科，原國際羽球館與當地校園的未來規劃將如何應變與進行？

陳賢蔚也提醒蔣萬安，千萬別讓輝達進駐北士科的美事一件，卻衍生後續國際羽球館跳票，園區內沒有教育用地可供規劃，這樣美中不足的遺憾。

