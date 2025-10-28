11小時3條重訊 三商壽招親結果出爐 最快2026上半年可望完成合併

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
三商壽招親遲遲不定，引發股價震盪 ，金管會關注。圖為三商美邦人壽總部。圖／本報資料照片
三商美邦人壽招親案消息滿天飛，已出現中信金、玉山金雙龍搶珠的局面，但從27日深夜開始到28日上午，11個小時內，三家公司的三條重訊，也揭露最終結局。中信金重訊「投標案已結束」，玉山金、三商壽則強調「對市場傳聞不予評論」。而若玉山金併購三商壽一案順利進行，按照時程推估，最快2026年上半年可望完成合併。

三商壽出售案在23日由玉山金、中信金出價後，最後傳出玉山金以每股8.2元超過中信金約每股7.7至7.8元，成功拿下三商壽；據了解，玉山金將以約470億元總價，取得三商壽股權。

玉山金旗下已有銀行、證券、創投等子公司，今年7月1日完成保德信投信91.2%股權的股權交割，且在10月更名為玉山投信，可說是僅缺壽險業務；根據各金控財報，玉山金若順利併購三商壽，資產規模將從目前4.2兆元增至5.8兆元，在金控排名將前進到第六名。

面對外界消息眾多，11個小時內，三家公司都紛紛發布重訊說明，先是玉山金於27日晚上21點率先發布重大訊息澄清，強調「對市場傳聞不予評論」，並指出公司若有合併、分割、收購或股份受讓等重大事項，將依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「併購資訊揭露自律規範」規定，待董事會決議後依法公告。

三商壽28日上午6點也發布重訊，同樣表示，有關外界媒體傳聞，公司不予評論。相關訊息，應於董事會決議後依公司程序及相關法令發佈之重大訊息為準。

最後中信金在28日上午8點公告，針對外界關注的三商壽投標進度，確認其董事會於10月23日決議之轉投資投標案已經結束，並強調此案對公司整體業務並無任何影響。

而在中信金宣告投標結束後，下一步該如何走？以去年台新金與新光金合併時程來推估，玉山金控併購三商美邦人壽一案，目前正在等待雙方各自召開董事會討論相關事宜、換股比例等，而公開發行股票之公司股東臨時會之召集，應於15日前通知各股東，待雙方臨時股東會通過之後，依據《金控法》與《公平交易法》等相關法規，必須經過三層級監理機關核准程序，第一層為金管會，審查項目包括：一、對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力的影響；二、對金融市場競爭因素之影響；三、存續機構或新設機構之財務狀況、管理能力及經營之健全性；四、對增進公共利益之影響，包括促進金融安定、提升金融服務品質、提供便利性及處理問題金融機構。若無需補件或釐清，依行政程序法原則上為2個月，但必要時可延長。

第二層則為公平會，將會審查此併購是否造成壽險市場「集中化過高」或「排除競爭」，根據規定，結合案審理工作日為30天、最長可再延長60天。第三層則是證交所，若採「換股」方式，涉及玉山金發行新股，需經證交所審查新股掛牌與換股比例資訊揭露，大約需要1個月。因此，若順利進行，玉山金與三商壽最快2026年上半年可望完成合併。

