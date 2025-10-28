中信金公告對三商壽投標案已結束 強調對營運無影響

三商美邦人壽尋求買家案塵埃落定。中信金28日早公告，針對外界關注的三商壽投標進度，確認其董事會於10月23日決議之轉投資投標案已經結束，並強調此案對公司整體業務並無任何影響。

中信金公告指出，本次投標案為公司轉投資項目之一，屬於一般性投資評估與決策過程，公司依內部程序審慎辦理，最終結果不影響現行營運方針與財務結構。中信金並未透露投標細節或出價內容，僅表示相關作業已全數完成。

中信金此次參家三商壽出價，完全依照重訊規定公告，只要有開董事會、有決議就立刻公告，因此在上周四23日出價後就公告；即便最終中信金落選，今早（28日）也公告「23日董事會決議轉投資之投標案已結束，對公司業務無影響。」