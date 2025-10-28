玉山金467億換股收購三商壽？雙方齊發重訊澄清 多空停看聽

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
玉山金股價重挫7%，併購三商美邦人壽消息延遲回應，引發市場震撼與股民焦慮。圖／本報資料照片
玉山金（2884）上周傳出以每股8.2元、採全數換股方式，成功標下三商壽（2867），整體收購金額約達467億元。消息一出，不僅引發市場與金管會、證交所高度關注，也牽動兩家公司股價劇烈波動。

玉山金於27日深夜率先發布重大訊息澄清，強調「對市場傳聞不予評論」，並指出公司若有合併、分割、收購或股份受讓等重大事項，將依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「併購資訊揭露自律規範」規定，待董事會決議後依法公告。三商壽28日清晨也發布重訊，同樣表示，相關訊息將以正式公告為準。

消息傳出後，兩家公司股價波動明顯。27日玉山金股價重挫逾7%，盤中一度回測30元關卡；今早開平在30.3元，一度反彈至30.5元，震盪走勢相對和緩。三商壽則於27日強鎖漲停7.39元，今早開盤一度帶量下探6.84元，盤中跌約3%，仍守在7元之上。

市場先前盛傳，玉山金將以約470億元總價、每股8.2元的換股條件，取得三商壽股權。若併購案成真，玉山金將補足旗下金融版圖最後一塊「壽險拼圖」。目前集團事業已涵蓋銀行、證券、創投及投信業務，今年7月完成保德信投信91.2%股權交割，並於10月更名為「玉山投信」。

根據各金控最新財報試算，玉山金若順利納入三商壽，資產規模將自4.2兆元一舉增至5.8兆元，金控業排名可望由第八名挺進第六名。然而，玉山金在競標前後均未發布重大訊息，也未對市場傳聞作出說明，使得股價劇烈波動，引起主管機關關注。

截至目前，玉山金與三商壽皆強調，一切以董事會決議及法定公告為準，外界傳言不便評論。市場仍靜待雙方後續正式說明。

