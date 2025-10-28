三商壽招親遲遲不定引發股價震盪 金管會關注

三商壽招親案市場關注，造成三商壽跟玉山金兩家股價大幅動盪。不過兩家公司重大訊息，卻遲遲沒有發布，引發金管會關注。反而是搶親對手的中信金，今天早上率先以重訊方式宣布退出戰場，提及「董事會決議轉投資之投標案已結束，對本公司業務無影響。」

證期局表示，據證交所對有價證券上市公司重大訊息的查證暨公開處理程序第四條第51款有規定，經董事會決議的重大決策，或對上市公司股東權益或證券價格有重大影響之情事者，在開盤前2小時前要重訊。

昨（27）日三商美邦人壽開盤即跳空漲停，而市場謠傳的買家玉山金則股價大跌，直到昨晚玉山金才發出重大訊息，但僅以「澄清媒體報導」方式說明，並強調併購案須待董事會決議後才會對外公告。三商壽則於今日上午也發布內容同樣為「媒體報導」之澄清，指出公司不評論外界傳聞，仍以董事會決議為公告依據。

市場普遍預期，此案若成真，將由玉山金以總價約470億元收購三商壽。然而，由於尚未有董事會召開或決議公告，資訊透明度不足，加上兩家公司偏離市場交易節奏，投資人信心出現波動。