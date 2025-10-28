還在等輝達… 北市曝T1718、新洲美段等備案各有優劣

北市府與新壽啟動T17、T18合意解約正幕僚協商作業中；另，市府提出洲美國小預定地等備案，也已送輝達評估，目前最新進度，24日之前提出備案給輝達後，依過往經驗，輝達會針對他們有興趣基地安排勘查，但到目前為止，都沒收到輝達進一步訊息。

輝達落腳北士科，最終仍屬意T17、T18，還是另一塊備案洲美國小預定地？目前北市府還在等輝達最終決定。由於24日之前提出備案後已經好幾天，輝達是否已經有回應？

北市產發局長陳俊安表示，北市府與中央提出備案後，輝達會針對備案土地評估，據他所知，目前為止，輝達都還在做內部評估程序中。北市府還是希望輝達可以盡快做出一個結論，讓進度繼續往下進行相關程序，不過還是要等輝達做最終決定。

媒體也問T17、T18，還有洲美國小預定地的相關優劣點，陳俊安說，北市府提供給輝達的相關場域，都是經過市府詳細評估，都有優勢也有比較劣勢地方，都有將相關資訊客觀呈現給輝達，由輝達做最終決定。