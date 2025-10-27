快訊

北士科T17、T18合意解約 北市府估計本周收到新壽成本數字

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市議會27日下午進行民政部門質詢，議員仍聚焦在北市府與新壽的T17、T18協商解約進度以及輝達選址進度。(本報資料照片)
台北市議會27日下午進行民政部門質詢，議員仍聚焦在北市府與新壽的T17、T18協商解約進度以及輝達選址進度。(本報資料照片)

北市府與新光人壽啟動北士科T17、T18地上權合意解約，北市秘書長李泰興27日表示，強調市府沒有設定底限，但新壽須要提出所謂「成本」的相關證明文件，預計本周會收到新壽所提出的成本金額。

輝達（NVIDIA）台灣總部選地進度仍然是熱門議題。經濟部與台北市政府上周都回覆輝達關於土地的相關備案，再加上新壽願與台北市政府合意解約北士科T17、T18地上權合約，更讓輝達有更多選項。

台北市議會27日下午進行民政部門質詢，議員仍聚焦在北市府與新壽的T17、T18協商解約進度以及輝達選址進度。台北市政府法務局長連堂凱表示，目前還在幕僚作業中，已經有在進行，等有比較具體內容，會由府方長官公布。

外界擔心北市府把「分手費」底線踩太緊？北市府秘書長李泰興強調，對於協商北市府沒有預設底線，新壽也對外講只要收回他們付出的成本就可以，現在就看他們所提出來的成本，不過新壽也需舉證提出來的成本，必須要有證明文件。

據了解，輝達雖然滿手選項，仍最鍾愛洲美段與北士科T17、T18兩用地，但目前有包括交通位置、權利金、時程等三大考量，其中最關鍵的就是新壽在本周所釋出的解約誠意，本周將進行幕僚作業，預計最快在11月上旬會做出決定。

北市地政局局長王瑞雲在議會時也被問到同樣問題，她說，假設、未來如果輝達選擇T17、T18，北市府已經有區段徵收專案設定地上權辦法，會專案設定給輝達；假設輝達沒有選T17、T18？也不會浪費，因為這是市有地，跟新壽拿回來後，北市府也會基於公益前提招商，讓市有地做最好的利用。

輝達 北士科

