新壽「分手費」談妥？ 北市府曝進度：尚未拿到輝達回覆

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華詢問有關輝達T17、T18的進度。圖／擷取自網路
新光人壽上周召開記者會，將與台北市府針對T17、T18朝合意解約。北市議員許淑華今在議會質詢，詢問目前輝達是否有與北市府聯繫？是否確定落腳台北市？以及新壽是否提出分手費。北市府回應，目前尚未拿到輝達回覆；即使選址非北市，和新壽的合意解約也會繼續。

許淑華表示，新光人壽上周三22日召開記者會，預計合意解約，直到現在輝達是否有回覆？中央提的方案也會接受？到底會不會落腳在台北市？會不會還是最後落腳在洲美國小？

許淑華也問，目前新壽談到的補償金，是否有確定多少？「風風雨雨，大家民眾都在看台北市能不能承受這次風險，看起來是沒有辦法，感覺起來，輝達還沒有給予答案。」

法務局長連堂凱說，北市產發局是有和輝達聯繫，但是今天還沒有拿到回覆。這周也是北市府與新壽的幕僚作業時間，到了有具體內容會和府級長官報告。

針對新壽具體的「分手費」，地政局長王瑞雲說，目前繳到台北市府的是36億元，但新壽所提的成本，成本項目金額目前還沒收到，會盡快催促他們。

此外，秘書長李泰興被許淑華問及是否有信心將輝達留在北市，他說，滿有把握的，有信心，但商業面的事項，輝達會有多方考慮，但北市會是首選。同時即使不是在北市，北市與新壽的解約還是會按程序進行。

