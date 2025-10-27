輝達總部落腳T17 18、洲美段哪塊地？ 北市曝最新進度

輝達進駐北士科T17、T18，北市府與新壽啟動合意解約本周正式協商。外界關注「分手費」多少？北市秘書長李泰興表示，市府沒有設定底限，就看新壽提出來的成本，但新壽須要有「成本」的證明文件。地政局長王瑞雲說，目前當然還是希望輝達選T17、T18，希望是三贏。

民政部門質詢，議員柳采葳質詢輝達落腳北市府進度？對於北市府與新壽的T17、T18協商進度？法務局長連堂凱表示，目前還在幕僚作業中，已經有在進行，等有比較具體內容，會由府方公布。秘書長李泰興說，對於協商北市府沒有預設底線，新壽也對外講，只要收回他們的成本就可以，就看他們提出來的成本，不過成本新壽需舉證，必須要有提出證明文件。

王瑞雲說，未來如果輝達選擇T17、T18，北市府已經有區段徵收專案設定地上權辦法，會設定給輝達；假設輝達沒有選T17T18？也不會浪費，因為這是市有地，跟新壽拿回來後，北市府也會基於公益前提招商，讓市有地做最大最好利用，柳采葳追問，北市府是否強烈建議輝達選T17、T18？還是替代方案洲美國小預定地備案？王瑞雲說，還是讓輝達去選擇，「洲美國小預定地這一塊，我們目前為止真的是不知道，李副說『容我們大家保密，到時候他會公布，輝達如果公布，我們就一起公布』」。

至於公布的時間點？王說，今天是台北市的周一，是美國的周日，市府真的必須要等待，輝達回覆是否在台北時間周六前？王瑞雲僅回應「我們也期待」。

柳問，輝達目前有沒有明確表達要T17、T18，還有以外的土地？李泰興說，輝達還沒有正式回覆給市府，北市府提出來的地，都是蠻漂亮的地，都是蠻適合輝達作為總部，不過輝達有他們的考慮，尊重輝達的決定。