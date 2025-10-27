快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

輝達總部落腳T17 18、洲美段哪塊地？ 北市曝最新進度

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市秘書長李泰興表示，市府沒有設定底限，就看新壽提出來的成本，但新壽須要有「成本」的證明文件。地政局長王瑞雲說，目前當然還是希望輝達選T17、T18，希望是三贏。引用自議會直播
北市秘書長李泰興表示，市府沒有設定底限，就看新壽提出來的成本，但新壽須要有「成本」的證明文件。地政局長王瑞雲說，目前當然還是希望輝達選T17、T18，希望是三贏。引用自議會直播

輝達進駐北士科T17、T18，北市府與新壽啟動合意解約本周正式協商。外界關注「分手費」多少？北市秘書長李泰興表示，市府沒有設定底限，就看新壽提出來的成本，但新壽須要有「成本」的證明文件。地政局長王瑞雲說，目前當然還是希望輝達選T17、T18，希望是三贏。

民政部門質詢，議員柳采葳質詢輝達落腳北市府進度？對於北市府與新壽的T17、T18協商進度？法務局長連堂凱表示，目前還在幕僚作業中，已經有在進行，等有比較具體內容，會由府方公布。秘書長李泰興說，對於協商北市府沒有預設底線，新壽也對外講，只要收回他們的成本就可以，就看他們提出來的成本，不過成本新壽需舉證，必須要有提出證明文件。

王瑞雲說，未來如果輝達選擇T17、T18，北市府已經有區段徵收專案設定地上權辦法，會設定給輝達；假設輝達沒有選T17T18？也不會浪費，因為這是市有地，跟新壽拿回來後，北市府也會基於公益前提招商，讓市有地做最大最好利用，柳采葳追問，北市府是否強烈建議輝達選T17、T18？還是替代方案洲美國小預定地備案？王瑞雲說，還是讓輝達去選擇，「洲美國小預定地這一塊，我們目前為止真的是不知道，李副說『容我們大家保密，到時候他會公布，輝達如果公布，我們就一起公布』」。

至於公布的時間點？王說，今天是台北市的周一，是美國的周日，市府真的必須要等待，輝達回覆是否在台北時間周六前？王瑞雲僅回應「我們也期待」。

柳問，輝達目前有沒有明確表達要T17、T18，還有以外的土地？李泰興說，輝達還沒有正式回覆給市府，北市府提出來的地，都是蠻漂亮的地，都是蠻適合輝達作為總部，不過輝達有他們的考慮，尊重輝達的決定。

輝達 北士科 地上權

延伸閱讀

進駐北士科T17、T18 北市府已通知輝達仍待回應

輝達執行長黃仁勳將於APEC開講 企業家領袖峰會…大咖雲集

輝達首度在華府舉辦 GTC 大會 這場子…政治味濃厚

全球最貴AI概念股！愛德萬測試股價飆漲 本益比超車輝達

相關新聞

輝達總部落腳T17 18、洲美段哪塊地？ 北市曝最新進度

輝達進駐北士科T17、T18，北市府與新壽啟動合意解約本周正式協商。外界關注「分手費」多少？北市秘書長李泰興表示，市府沒...

新壽「分手費」談妥？ 北市府曝進度：尚未拿到輝達回覆

新光人壽上周召開記者會，將與台北市府針對T17、T18朝合意解約。北市議員許淑華今在議會質詢，詢問目前輝達是否有與北市府...

進駐北士科T17、T18 北市府已通知輝達仍待回應

新壽有意與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約，市府上週宣布將進行聯繫。市府今天表示已通知輝達T17、T18最新...

北士科T17、T18「分手費」 新壽地上權成本北市府承擔

新光人壽日前宣布，願與北市府針對北士科T17、T18地上權合意解約，雙方展開協商。至於雙方「分手費」怎麼談？台北市副市長...

輝達能否順利落腳 還有四變數

新壽目前仍有四大變數，將左右輝達台灣總部能否順利落腳。

輝達進駐北士科卡關 北市籲新壽找第三方鑑價

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科持續卡關，台北市副市長李四川表示，市府仍盼望輝達落腳北市，已建議新壽由第三方公正單位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。