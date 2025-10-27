快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」：賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

毛巾晾乾仍散發臭味是沒洗乾淨嗎？防止「異味回潮」3個關鍵習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

進駐北士科T17、T18 北市府已通知輝達仍待回應

中央社／ 台北27日電
新壽有意與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約。(聯合報系資料照片)
新壽有意與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約。(聯合報系資料照片)

新壽有意與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約，市府上週宣布將進行聯繫。市府今天表示已通知輝達T17、T18最新狀況並供備案，仍待回應；至於新壽部分將持續洽談細節。

輝達（NVIDIA）台灣總部落腳何處備受關注，新光人壽22日宣布在台北市政府同意返還新壽已支付相關成本前提下，與市府合意解除地上權契約。台北市長蔣萬安日前回應會把各項備案提供給輝達做整體評估。

新壽在有前提之下針對T17、T18地上權契約與北市府合意解約，北市議員曾詢問市府有關雙方「分手費」支付金額及市府是否把其他備案土地提供輝達參考。

依民進黨台北市議員陳賢蔚提供資料，市府可提供給輝達備案土地最有機會可能為新洲美段43地號，面積4.68公頃，使用分區為學校用地的地點。

蔣萬安22日回應，市府意志堅定會盡全力將輝達留在台北，並依照輝達之前給市府的正式信函內容備好各項備案，提供輝達做整體評估。

台北市副市長李四川在23日表示下午會與新壽聯絡，費用部分無設定立場，願意承擔新壽這3年間花費成本。產業發展局長陳俊安回應媒體聯訪時提到，已告知輝達最新進度，輝達預定將進行內部討論，市府會保持聯繫。

法務局長連堂凱23日回應議員質詢說，預定下週與輝達幕僚碰面討論細節。地政局長王瑞雲在答詢時向議員告知，依合約，若解約市府要預繳約新台幣30億元，下週將與新壽幕僚討論，新壽已提合意解約，不管後續如何，都會維持解約方向。

依北市議員統計市府可能支付給新壽的「分手費」，約38.84億元，包含履約保證金3.65億元、已繳權利金29.93億元、土地租金2.79億元、利息損失2.47億元。

北市府今天表示，關於對輝達與新壽的聯繫狀況，北市府表示目前持續聯繫溝通中，待有進一步確認的結果也會向外界說明。

輝達 北士科

延伸閱讀

抽公托如中樂透候補3千人 蔣萬安拍板推「校校有公托」

北市防堵非洲豬瘟再查傳統市場 蔣萬安曝豬禁宰5天影響供應量

北市主動打詐卻被數發部扯後腿？蔣萬安說話了

蔣萬安穿設計師服登時裝周 笑回：考慮以後穿這類衣服辦公

相關新聞

進駐北士科T17、T18 北市府已通知輝達仍待回應

新壽有意與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約，市府上週宣布將進行聯繫。市府今天表示已通知輝達T17、T18最新...

北士科T17、T18「分手費」 新壽地上權成本北市府承擔

新光人壽日前宣布，願與北市府針對北士科T17、T18地上權合意解約，雙方展開協商。至於雙方「分手費」怎麼談？台北市副市長...

輝達能否順利落腳 還有四變數

新壽目前仍有四大變數，將左右輝達台灣總部能否順利落腳。

輝達進駐北士科卡關 北市籲新壽找第三方鑑價

輝達（NVIDIA）總部進駐北士科持續卡關，台北市副市長李四川表示，市府仍盼望輝達落腳北市，已建議新壽由第三方公正單位，...

蔣萬安表態：新壽若要繼續談 就是和北市府解約

輝達（NVIDIA）台灣總部規劃進駐北投士林科技園區T17、T18土地，然進度卡關。台北市長蔣萬安昨（10）日表示，新光...

輝達總部卡關 總統：能幫忙的部分一定全力幫忙

輝達台灣總部用地卡關，經濟部昨（8）日表示，已於7日接到輝達信函，請經濟部盤點包括台北市在內、符合其總部需求的土地，經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。