進駐北士科T17、T18 北市府已通知輝達仍待回應
新壽有意與北市府合意解除北士科T17、T18地上權契約，市府上週宣布將進行聯繫。市府今天表示已通知輝達T17、T18最新狀況並供備案，仍待回應；至於新壽部分將持續洽談細節。
輝達（NVIDIA）台灣總部落腳何處備受關注，新光人壽22日宣布在台北市政府同意返還新壽已支付相關成本前提下，與市府合意解除地上權契約。台北市長蔣萬安日前回應會把各項備案提供給輝達做整體評估。
新壽在有前提之下針對T17、T18地上權契約與北市府合意解約，北市議員曾詢問市府有關雙方「分手費」支付金額及市府是否把其他備案土地提供輝達參考。
依民進黨台北市議員陳賢蔚提供資料，市府可提供給輝達備案土地最有機會可能為新洲美段43地號，面積4.68公頃，使用分區為學校用地的地點。
蔣萬安22日回應，市府意志堅定會盡全力將輝達留在台北，並依照輝達之前給市府的正式信函內容備好各項備案，提供輝達做整體評估。
台北市副市長李四川在23日表示下午會與新壽聯絡，費用部分無設定立場，願意承擔新壽這3年間花費成本。產業發展局長陳俊安回應媒體聯訪時提到，已告知輝達最新進度，輝達預定將進行內部討論，市府會保持聯繫。
法務局長連堂凱23日回應議員質詢說，預定下週與輝達幕僚碰面討論細節。地政局長王瑞雲在答詢時向議員告知，依合約，若解約市府要預繳約新台幣30億元，下週將與新壽幕僚討論，新壽已提合意解約，不管後續如何，都會維持解約方向。
依北市議員統計市府可能支付給新壽的「分手費」，約38.84億元，包含履約保證金3.65億元、已繳權利金29.93億元、土地租金2.79億元、利息損失2.47億元。
北市府今天表示，關於對輝達與新壽的聯繫狀況，北市府表示目前持續聯繫溝通中，待有進一步確認的結果也會向外界說明。
