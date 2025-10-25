新壽T17、T18願「合意解約」蔣萬安今曝輝達反應

新壽周三22日下午在記者會中鬆口，願意在北市府返還已支付成本前提，協商解除北士科T17、T18地上權合約。對於輝達的反應如何？台北市長蔣萬安上午受訪指出，輝達覺得現在整個進展，也是一個很正向的方向。

蔣萬安上午參加大安森林公園生態博覽會開幕式，針對何時約新壽見面？蔣萬安說，市府在周三晚間，也將最新的進展，跟輝達說明跟溝通。輝達他也很快地回覆，覺得現在整個進展也是一個很正向的方向。

蔣萬安指出，輝達希望市府持續照程序，提供相關其他適合的土地。所以市府會照這個方向來進行。當然市府也在周四(23日)即刻跟新壽約了，會盡快坐下來談後續，和解約的相關細節。