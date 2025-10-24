快訊

新光人壽被政治情勒一百億 他批官僚只想升官、不敢作事

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
新光人壽今登3大報頭版廣告，指新光人壽化解僵局，成就國家公益。圖／本報資料照片
新光人壽今登3大報頭版廣告，指新光人壽化解僵局，成就國家公益。圖／本報資料照片

醫師、評論家沈政男針對新光人壽北士科解約，直指這事件凸顯出台灣政治惡鬥與官僚文化的荒謬現象，也呼應他對柯文哲羈押案的質疑。他說，新光人壽的公開聲明是一篇「血淚控訴」，說明企業如何被政治力量情勒，最終損失上百億元。

沈政男指出，新光人壽當初合法標得北士科土地，依規開發，本可獲利約一百億元，如今卻因政治角力遭迫解約，「那些當初罵新光人壽貪心的人，現在要不要出來道歉？」他以此質疑輿論的雙重標準，反問「你買了台積電股票放幾年賺幾百萬，對世界有何貢獻？是不是也貪心？」強調經商與投資本是市場行為，不該被道德化批判。

他指出，台灣社會對企業常懷敵意，「做生意的方法與風格有很多，怎麼沒有照你的意思，就是奸商、貪財？」在他看來，新光人壽的遭遇正揭示台灣官場的「自保心態」，官員為求升遷與平安退休，不願承擔責任、也不敢作為。

沈政男說，北士科和柯文哲的京華城案，兩案本質一致，都是因行政裁定被放大解讀為「圖利廠商」。他認為，「沒有收賄，就沒有圖利的動機」，司法卻硬要將政治獻金視為收賄、羅織罪名羈押前市長，「乾脆叫法官來當市長好了！」

他表示，一個行政裁定若出錯，應由公務員懲戒制度處理，而非動輒以刑責追究。「既然選出了行政首長、用考試找來公務員，就應該信任他們讓行政體系運作」，若司法體系任意介入，將造成行政癱瘓、人人自危。

沈政男指出，新光人壽「被政治情勒一百億」，與柯文哲被羈押一年，其實是同一體制的荒唐結果。「一百億，不是國家送給商人，只是官員做了一個行政裁定，讓企業得以創造商機，就這樣也要抓去關？」他感嘆，台灣社會花了一年多時間討論所謂「圖利一百億」，卻忽略制度信任的崩壞。

他最後批評，政治鬥爭與司法濫權讓企業與人才卻步，削弱台灣的國際競爭力。「荒唐的法政體制與黨派惡鬥氛圍，根本不配得到先進的AI廠商！」

