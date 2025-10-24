北市、新壽 最快下周談T17、T18「分手費」

新光人壽和北市府為輝達進駐啟動北士科Ｔ17、Ｔ18地上權合意解約，市府昨致電新壽，最快下周協商談「分手費」。議員游淑慧幫市府推估，新壽之前付出成本逾卅六億元，市府若與新壽解約，輝達約要支付市府權利金約百億元；地政局長王瑞雲笑稱，「妳很懂行情」，並透露市府「終極目標」是明年六月二日電腦展時與輝達簽約。

新壽前天宣布放棄北士科Ｔ17、Ｔ18地上權，與北市府合意解約，昨也在三大報頭版刊登半版廣告聲明。台北市長蔣萬安表示，合意解約一切依法、依合約，市府會持續努力。對新壽稱有補償金要捐做公益，蔣說，須跟新壽談實際想法，以及如何快速順利合意解約。

副市長李四川允諾，市府沒設定合意解約要花多少錢，只要新壽三年多花費的成本都願承擔；市府也告知輝達，讓輝達內部討論。

市府知情人士透露，談「分手費」一開始幕僚先行，包括先前繳給市府的擔保金、權利金、地租、設計費等。以設計費為例，若新壽花上億請設計師，查核付款單據、匯款紀錄等，市府應該會同意；再來就是類似補償金、利潤的資金成本，也就是市府先前評估的五至八億元，市府沒有設底線，只要合理即可。

台北市議會昨質詢時，游淑慧幫市府估算，過去新壽在Ｔ17、Ｔ18地上權案繳交履約保證金三點六五億、權利金廿九點九三億、土地租金二點七九九億，總計逾卅六億元。她也說，除和新壽進入解約程序，也應同步啟動與輝達談設定地上權金額，先前已修法不可低於市價三成，若以Ｔ12市價每坪約二五○萬元計算，Ｔ17、Ｔ18加上道路市價約三百億，專案地上權輝達恐要付市府權利金約九十至一百億元。

王瑞雲稱「妳很懂行情」，但目前還是要依照正式評估才能公布，產發局昨起啟動估價程序，會請第三方單位來估價；至於輝達希望將兩塊基地整併成一塊，目前已啟動都市計畫，預計三個月內完成變更程序，昨早也聯繫輝達確定要選哪塊地。

至於合意解約金要如何支付？王瑞雲表示，市府會用平均地權基金支付，但依規定，若今年送議會，只需備查。市府秘書長李泰興說，依特種基金管理辦法，經常性支出可以併決算辦理，但這筆金額太大，可再討論。

游淑慧也說，市府最好在十一月底前完成金額協商，送來議會「我們一起扛，不用怕」。