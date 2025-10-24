聽新聞
0:00 / 0:00
輝達能否順利落腳 還有四變數
新壽目前仍有四大變數，將左右輝達台灣總部能否順利落腳。
首先要考量的是，T17、T18是否仍是輝達心中首選。這段時間中央、北市已提出多達逾15個備案，市府坦言，輝達看過「秘密基地」，聽說輝達也非常喜歡，輝達的意願是最終關鍵。
其次，「時間點」也是現正面臨的難題，自5月至今，整整五個月都沒有任何進度，現在才啟動解約協商，不知道還要多少時間。
第三，台北市議員昨（23）日質詢，皆關注雙方「分手費」，部分議員過去三年租金應該要退回、利息也可以計算。第四，歸還新壽其餘像是設計費等成本是否合理？目前也遭到不少議員質疑，官員坦言，要磋商到大家都滿意的「分手費」，可能還需要費一些功夫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言