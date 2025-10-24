聽新聞
輝達能否順利落腳 還有四變數

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
為讓輝達進駐北士科T17、T18，新壽終於同意放手地上權合意解約，將與北市府協商。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
新壽目前仍有四大變數，將左右輝達台灣總部能否順利落腳。

首先要考量的是，T17、T18是否仍是輝達心中首選。這段時間中央、北市已提出多達逾15個備案，市府坦言，輝達看過「秘密基地」，聽說輝達也非常喜歡，輝達的意願是最終關鍵。

其次，「時間點」也是現正面臨的難題，自5月至今，整整五個月都沒有任何進度，現在才啟動解約協商，不知道還要多少時間。

第三，台北市議員昨（23）日質詢，皆關注雙方「分手費」，部分議員過去三年租金應該要退回、利息也可以計算。第四，歸還新壽其餘像是設計費等成本是否合理？目前也遭到不少議員質疑，官員坦言，要磋商到大家都滿意的「分手費」，可能還需要費一些功夫。

輝達 北士科

