北士科T17、T18「分手費」 新壽地上權成本北市府承擔

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
新光人壽日前宣布，願與北市府針對北士科T17、T18地上權合意解約，雙方展開協商。聯合報系資料照
新光人壽日前宣布，願與北市府針對北士科T17、T18地上權合意解約，雙方展開協商。至於雙方「分手費」怎麼談？台北市副市長李四川昨（23）日表示，市府沒有設定多少金額，只要新壽在這三年花費成本，市府都願意承擔。

另外，北市府期待，最終目標是希望在明年6月2日COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）前與輝達簽約。輝達相中北士科T17、T18基地作為台灣總部，新壽日前釋出善意，願意在北市府同意返還新壽已支付的相關成本的前提下，與北市府合意解除地上權契約。外界認為，如今雙方分手費是關鍵。北市府昨日與新壽展開協商。台北市長蔣萬安表示，會和新壽接洽合意解約，後續許多程序絕對依照契約辦理，也會朝向盡快解決方式，希望有圓滿結果。

針對「分手費」，李四川補充，會坐下來和新壽談談所謂的「成本」經費到底是多少錢，原則上會啟動合意解約程序。外界預估分手費大約要40億元，他強調，市府沒有設定多少錢，只要新壽在這三年花費的成本，市府都願意來承擔。

在新壽同意合意解約前，北市府已準備相關備案，輝達日前已三度實地前往「秘密基地」走走，傳出很喜歡新洲美段43地號這塊基地。李四川表示，備案部分也已經啟動，也許會繼續進行，但市府會告知輝達目前新壽表態的最新進度。

輝達 北士科

