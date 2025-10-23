快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

聽新聞
0:00 / 0:00

與新壽合意解約「分手費」怎支出？北市府：將由平均地權基金支付

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。議員王閔生下午在議會質詢時，針對這筆「補償金」如何支出？北市地政局長王瑞雲表示，初步決定由市府平均地權基金支付，再向市議會備查。

針對「合意解約」的分手費，的市府今會先由幕僚約時間「幕僚先行協商」，跟新壽算「成本」，除新壽已繳的擔保金、權利金、地租、設計費等，也會談到「資金成本」，也就是利潤、補償金。

據指出「分手費」北市府目前不設底線，如果新壽有因T17、T18付出單據、匯款紀錄，還有估算出「資金成本」，也就是利潤補償費，北市府態度是「只要金額合理，市府應該會同意。

王閔生下午質詢指出，昨天記者會，新壽願意合意解約，要討論的包括權利金、保證金、地租，沒用到的本來就應該還新壽，甚至還提到利息、開發、設計成本，昨天副市長李四川也說大概是8億，但市府要用什麼錢支付？

王瑞雲表示，市府會用平均地權基金支付，但依規定，若今年送議會，只需要備查。王閔生追問，不用送議會審議？不用議會監督？市府秘書長李泰興表示，依特種基金管理辦法，如果是經常性支出，可以併決算辦理，但這筆金額太大，有再討論之處。

王閔生說，最終還是要有監督機制，李泰興說，地政局若要併決算前，會來議會說明報告，經過議員同意，會比較周延，會由議會同意。

台北市議會民政部門質詢。記者楊正海／攝影
台北市議會民政部門質詢。記者楊正海／攝影

輝達 北士科 新壽 北市府 合意解約 地上權 李四川

延伸閱讀

議員曝秘密基地是「它」 已經帶輝達看過？北市引李四川這4字回應

北士科解約分手費多少？顏若芳試算「最高38億元」 籲北市府設上限

T17、18「分手費」估算多少？李四川：只要新壽3年花的成本都願承擔

今啟動協商 與新壽談「分手費」蔣萬安：一切依法依合約

相關新聞

議員曝秘密基地是「它」 已經帶輝達看過？北市引李四川這4字回應

輝達進駐北士科，北市府與新壽啟動合意解約協商。議員林杏兒今在民政部門質詢輝達案，對於北市府是否已經帶輝達看過備案「秘密基...

與新壽合意解約「分手費」怎支出？北市府：將由平均地權基金支付

輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。議員王閔生下午在議會質詢時，針對這筆「補償金」如何支...

輝達進駐T17、18要付多少權利金？游淑慧估算金額 局長讚：懂行情

輝達可望落腳北市，新壽昨開記者會表態讓步願與市府合意解約T17、18。市議員游淑慧估算與新壽解約後，輝達要付給市府權利金...

確保輝達留台灣！北士科T17、T18有解 龔明鑫：仍有提供其他備案

輝達台灣總部落腳何處備受關注，新光人壽昨天宣布將與北市府合意解除地上權契約。經濟部長龔明鑫今天表示，仍已提供其他選項給輝...

北士科解約分手費多少？顏若芳試算「最高38億元」 籲北市府設上限

新光人壽昨召開記者會宣布，北士科T17及18基地願意與北市府合意解約，不過分手費部分尚未提及。北市議員顏若芳今在議會質詢...

新壽北士科T17、T18退讓 蔣萬安：今啟動談後續合意解約細節

輝達落腳北士科T17、T18卡關許久，新壽昨天同意放手地上權合意解約，台北市長蔣萬安今天赴議會向民眾黨報告重大法議案時被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。