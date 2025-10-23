與新壽合意解約「分手費」怎支出？北市府：將由平均地權基金支付

輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。議員王閔生下午在議會質詢時，針對這筆「補償金」如何支出？北市地政局長王瑞雲表示，初步決定由市府平均地權基金支付，再向市議會備查。

針對「合意解約」的分手費，的市府今會先由幕僚約時間「幕僚先行協商」，跟新壽算「成本」，除新壽已繳的擔保金、權利金、地租、設計費等，也會談到「資金成本」，也就是利潤、補償金。

據指出「分手費」北市府目前不設底線，如果新壽有因T17、T18付出單據、匯款紀錄，還有估算出「資金成本」，也就是利潤補償費，北市府態度是「只要金額合理，市府應該會同意。

王閔生下午質詢指出，昨天記者會，新壽願意合意解約，要討論的包括權利金、保證金、地租，沒用到的本來就應該還新壽，甚至還提到利息、開發、設計成本，昨天副市長李四川也說大概是8億，但市府要用什麼錢支付？

王瑞雲表示，市府會用平均地權基金支付，但依規定，若今年送議會，只需要備查。王閔生追問，不用送議會審議？不用議會監督？市府秘書長李泰興表示，依特種基金管理辦法，如果是經常性支出，可以併決算辦理，但這筆金額太大，有再討論之處。

王閔生說，最終還是要有監督機制，李泰興說，地政局若要併決算前，會來議會說明報告，經過議員同意，會比較周延，會由議會同意。