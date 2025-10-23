聽新聞
0:00 / 0:00
與新壽合意解約「分手費」怎支出？北市府：將由平均地權基金支付
輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。議員王閔生下午在議會質詢時，針對這筆「補償金」如何支出？北市地政局長王瑞雲表示，初步決定由市府平均地權基金支付，再向市議會備查。
針對「合意解約」的分手費，的市府今會先由幕僚約時間「幕僚先行協商」，跟新壽算「成本」，除新壽已繳的擔保金、權利金、地租、設計費等，也會談到「資金成本」，也就是利潤、補償金。
據指出「分手費」北市府目前不設底線，如果新壽有因T17、T18付出單據、匯款紀錄，還有估算出「資金成本」，也就是利潤補償費，北市府態度是「只要金額合理，市府應該會同意。
王閔生下午質詢指出，昨天記者會，新壽願意合意解約，要討論的包括權利金、保證金、地租，沒用到的本來就應該還新壽，甚至還提到利息、開發、設計成本，昨天副市長李四川也說大概是8億，但市府要用什麼錢支付？
王瑞雲表示，市府會用平均地權基金支付，但依規定，若今年送議會，只需要備查。王閔生追問，不用送議會審議？不用議會監督？市府秘書長李泰興表示，依特種基金管理辦法，如果是經常性支出，可以併決算辦理，但這筆金額太大，有再討論之處。
王閔生說，最終還是要有監督機制，李泰興說，地政局若要併決算前，會來議會說明報告，經過議員同意，會比較周延，會由議會同意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言