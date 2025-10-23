輝達進駐T17、18要付多少權利金？游淑慧估算金額 局長讚：懂行情

輝達將落腳台北，新壽昨舉行記者會表態讓步願與市府合意解約T17、18，議員游淑慧也估算與新壽解約後，輝達要付給市府權力金約90-100億元，呼籲行政流程要迅速，簽約下去市民才會安心。地政局長王瑞雲並未否認權利金額直呼游懂行情，並表示相關程序已啟動，會盡快讓輝達進駐。

議員游淑慧表示，合意解約剩下要釐清所謂設計成本為何，包含權利金、土地租金、履約保證金外，新壽還有表達設計成本，以及利息補貼，目前還沒開始談也沒有實際數字，但不管多少是否都是由地政局主政預算要送交議會。局長王瑞雲表示，原則上希望談判順利這個會期就能將金額坦妥送進議會，談判小組幕僚預計由地政局、法務局組成溝通細節，到了正式談判則會由府級出面。

游淑慧也說，除了和新壽進入解約程序外，輝達是否已確定要T17、18兩塊地，現在是不是也要同步啟動與輝達談設定地上權的金額，並啟動新的專案估價，先前已經修法，不可低於市價3成，若以T12市價來估算，每坪約250萬左右，若以該金額試算，T17、18加上道路市價約300億，最低權利金約90-100億。

王瑞雲也笑稱，「你很懂行情。」但目前還是要依照正式評估才能公布，產發局今天開始已啟動估價程序，會請第三方估價單位來估價，至於輝達希望將兩塊基地整併成一塊，目前已啟動都市計畫，預計3個月內完成變更程序，今天早上也與輝達聯繫目前也在確地要哪塊地。

此外，王瑞雲也說希望簽約時間點落在明年電腦展。游淑慧提醒，新壽讓步後後續責任都在市府，不管是合意解約金額、行政效率，能夠趕快簽約拍板市民才會安心，千萬不要拖，也不要一定要在什麼時間簽約，「越快越好」。