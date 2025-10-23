議員曝秘密基地是「它」 已經帶輝達看過？北市引李四川這4字回應

輝達進駐北士科，北市府與新壽啟動合意解約協商。議員林杏兒今在民政部門質詢輝達案，對於北市府是否已經帶輝達看過備案「秘密基地」洲美國小預定地？北市地政局長王瑞雲引用副市長李四川講過的4個字「容我保密」。

林杏兒說，北市府的所謂「秘密基地」備案是洲美國小預定地，這塊土地約4,7公頃、完整、更大、又是市有地，最單純面積也夠大，假設輝達最後屬意在「秘密基地」，T17、T18是要合意解約？還是強制解約？

王瑞雲表示，昨天新壽在記者會時已經表示過，還是會繼續朝合意解約方向走，北市府也是朝這個方向走。目前收到的訊息，新壽還是會朝合意解約方向走。

另外，對於新壽的合意解約「成本」，林杏兒說，連本帶利算約40億元，除了這些外，是否還有其他費用， 若新壽連養草也要成本怎麼辦？王瑞雲表示，相關的成本，新壽還是要拿出書面文件，北市府今天已經跟新壽電話約時間，希望最快下周談細節。

法務局長連堂凱也表示，既然新壽有這個善意，就盡量讓雙方朝善意促成解約，如果走上最糟糕的訴訟僵局，對這塊地都不是好事。