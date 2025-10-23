確保輝達留台灣！北士科T17、T18有解 龔明鑫：仍有提供其他備案
輝達台灣總部落腳何處備受關注，新光人壽昨天宣布將與北市府合意解除地上權契約。經濟部長龔明鑫今天表示，仍已提供其他選項給輝達參考，確保輝達能留在台灣。
新壽昨天宣布將與北市府協商合意解除北士科T17、T18基地地上權契約，台北市副市長李四川今天表示，下午就會跟新壽聯絡，費用部分沒有設定立場，願意承擔新壽這3年間花費的成本。
經濟部先前表示將提供輝達備案選項，龔明鑫下午出席部務會議前受訪表示，已提供其他選項給輝達參考，畢竟政府的目的是確保他們留在台灣。
媒體詢問，明年經濟成長率估2.5%，若輝達在台灣投資總部，能否挹注明年經濟成長到3%以上。龔明鑫回應，輝達海外企業總部明年還沒蓋好，但有象徵性意義，畢竟輝達是最近全球成長最快企業，而且AI趨勢估計仍將持續。
龔明鑫說，有關經濟成長預估，因去年基期已高，各家機構年初預估今年經濟成長率在3%以下，現在看來應會超過5%；因此儘管高基期會讓隔年經濟成長挑戰增加，但AI持續快速成長，「所以我是相對比較樂觀」。
