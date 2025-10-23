北士科解約分手費多少？顏若芳試算「最高38億元」 籲北市府設上限
新光人壽昨召開記者會宣布，北士科T17及18基地願意與北市府合意解約，不過分手費部分尚未提及。北市議員顏若芳今在議會質詢，依照相關合約計算，分手費最高就是38億元，呼籲市府要設定最高上限。北市府表示，有掌握新壽已支付給市府的金額，也會參考議員所提的金額。
顏若芳質詢，新壽昨天的記者會談到與北市終止契約，只拿回成本，那成本是多少？依照終止契約內容，合約有很多種算法，之前副市長李四川提到的8億元是怎麼來？至於設計成本又該怎麼算？
顏若芳也試算，依照合約可以返還的金額，以土地租金算到今年年底是1357萬，加上利息損失等，最高就是38億元，希望北市府設定最高上限，在合法合理有據的條件，和新壽談合意解約。
顏若芳也問，其實昨天北市副市長李四川到黨團時講到，北市也有提供一塊秘密基地給輝達，下禮拜就會有消息，「如果到時候輝達不要T17、T18，北市府是允許新壽自行開發？還是也繼續朝解約？」
此外，顏若芳也疑惑，北市府願意補償金額，考慮建議董事會用在公益，那之前提出的100多億金額，稱沒有拿到這些錢會有背信問題，「這樣就沒有背信嗎？不然之前大家都在討論什麼？」
地政局長王瑞雲說，之前市府內部評估，依照合約解約，可以按照比例退還預繳的部分，也用不動產保險業2.545利率換算利息給新壽，同時投入規畫工程造價是5%概估。
至於輝達日後若沒有選擇T17、T18？王瑞雲也說，現在合意解約，不管後續發展怎樣都是走解約動作，新壽也是這樣提出。
另外背信議題，法務局長連堂凱表示，這次新壽內部法律評估，表示尊重。而議員提的38億元則會納入參考。
