新壽北士科T17、T18退讓 蔣萬安：今啟動談後續合意解約細節

輝達落腳北士科T17、T18卡關許久，新壽昨天同意放手地上權合意解約，台北市長蔣萬安今天赴議會向民眾黨報告重大法議案時被問到此事，蔣萬安表示市府今天就會啟動與新壽談後續合意解約細節，一切就是依法、依合約進行。

被問到新壽說若有補償金將捐出來做公益時，蔣萬安表示會跟新壽坐下來談，看新壽有什麼想法能快速順利讓新壽與北市府合意解約，後續北市府會持續努力。