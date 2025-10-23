T17、18「分手費」估算多少？李四川：只要新壽3年花的成本都願承擔

輝達落腳北士科T17、T18，新壽與市府合意解約今起協商。由於輝達向經濟部、北市府提出其他土地備案需求，明天期限到。北市副市長李四川今被問「備案」暫停？還是繼續？李說，備案當然已經啟動，輝達會繼續進行，北市府也會告知輝達T17、T18新壽有這樣表態，今天會跟輝達聯繫。

至於與新壽的啟動協商，今天或下周跟新壽談？李四川表示，北市府今天下午就會與新壽聯絡，會坐下來跟新壽談所謂的「成本」經費多少錢，原則上就會啟動合意解約程序。

預估分手費大概多少？議員稱40億元，李四川說，市府沒有設定多少錢，只要新壽在這三年花費的成本，市府都願意來承擔。

媒體問李，輝達確定要T17、T18嗎？李四川說，新壽昨天宣布同意合意解約的記者會，美國時間還在睡覺，今天會跟輝達聯繫。