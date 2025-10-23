何時與輝達簽約？北市曝「終極目標」：明年6月2日電腦展時

輝達海外總部進駐北士科T17、T18卡關，新壽昨宣布同意與北市府「合意解約」，至於何時與輝達簽約？台北市地政局長王瑞雲下午在議會民政部門答詢指出，北市的「終極目標」是在明年6月2日的電腦展，與輝達簽約。

台北市議員苗博雅下午在議會民政部門質詢表示，新壽「合意解約」後，輝達能否順利接手T17、T18，一個是時間問題，第2個是方法的問題，今年的7月16號，中央內政部已經有回函北市府，區段徵收的土地可以專案設定地上權給特地對象，中央已經開綠燈，預估時間大概要多久能夠完成？

王瑞雲表示，專案辦法在9月30日修正通過，議會10月備查，已經準備好了。苗博雅追問，位此策略，預估時間大概要多久能夠完成？因為還有程序，要提計畫書送市地重劃委員會審議，這要多久？

王瑞雲表示，產發局已經準備上簽，但重點是什麼時候套新壽解約，才有辦法啟動。北市府的「終極目標」是希望在明年的電腦展的時候可以與輝達簽約，電腦展目前的日期是6月2日。

苗博雅說，但有人說輝達希望明年5月開工，如果明年6月才簽約，沒有達到輝達要的效率，台北市政府已經搞了5 個月，到明年6月簽約，還要用8個月時間，這太久了。輝達一定希望要快，所以才請中央幫忙盤點其他縣市用地，台北市應該從「烏龜化身兔子」往前衝刺。

法務局長連堂凱表示，北市一定是專案配合處理，希望明年電腦展時能塵埃落定。苗博雅表示，不管蔣萬安和黃仁勳共同簽約這些公關的策略，重點是盡量配合輝達，在他們希望的期程內順利進駐T17、T18，市府很多事可以平行進行，不要排成一前一後。

針對專案設定地上權，依規定要有計畫書，並提市地重劃委員會審議，王瑞雲表示，這大概在1.5到2個月之內可完成。至於T17、T18中間有有一條計畫道路，輝達希望要取消，王瑞雲表示，相關細部都市計畫變更，今天也開始啟動，希望在2個月內完成。