新壽合意解約 議員問北市府何時會談？法務局：最快下周

新光人壽昨召開記者會，宣布與北市府針對T17、T18土地朝合意解約，輝達進駐北士科露出曙光。北市議員鍾佩玲今在議會質詢，針對北市府與新壽相關討論期程提問。法務局透露，今天早上有和新壽聯繫，預計約下周的時間會談。

鍾佩玲詢問，現在看來新壽釋出善意，能不能確定輝達就是留在北士科？另外，目前與新壽朝合意解約，有沒有相關的時間表及期限？尤其是不能重蹈前任市府覆轍，相關的合意解約內容、專案設定地上權等細節都要公開向議會報告。

法務局長連堂凱說明，法務局主要工作範圍是與新壽協商，輝達的聯繫則是產發局。今天早上有和新壽聯繫，預計約下禮拜的時間會談，如果順利約成功的話，會先由雙方幕僚針對合意終止內容磋商，「約的時間都是盡快、盡早。」

連堂凱說，如果下周順利約成，加上沒有太多的疑義，屆時就能由長官來判斷。他強調，府方都有提到希望流程公開，相關程序會轉達市長、副市長。