T17、T18合意解約 北市曝協商時間：分手費當面、先提都OK

輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。北市地政局長王瑞雲今天表示，今已跟新壽聯絡上，希望最快跟新壽可下周談；至於輝達部分，因非地政局當窗口，有確定的部分，市府會再跟大家報告。

至於大家關心的分手費是多少？王瑞雲表示，市府會再面對面跟新壽談。初步這部分希望新壽先提，不過既然昨天新壽這麼有善意回應，希望不管直接面對面談，或他們先提，「這個部分都OK」。

媒體追問，新壽稱先前副市長李四川提的5至8億元部分，會捐作公益？王說，這部分應該在協商內容，還是要等協商，看有沒有這個金額再說。