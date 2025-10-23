聽新聞
0:00 / 0:00
T17、T18合意解約 北市曝協商時間：分手費當面、先提都OK
輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。北市地政局長王瑞雲今天表示，今已跟新壽聯絡上，希望最快跟新壽可下周談；至於輝達部分，因非地政局當窗口，有確定的部分，市府會再跟大家報告。
至於大家關心的分手費是多少？王瑞雲表示，市府會再面對面跟新壽談。初步這部分希望新壽先提，不過既然昨天新壽這麼有善意回應，希望不管直接面對面談，或他們先提，「這個部分都OK」。
媒體追問，新壽稱先前副市長李四川提的5至8億元部分，會捐作公益？王說，這部分應該在協商內容，還是要等協商，看有沒有這個金額再說。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言