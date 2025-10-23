新聞幕後／新壽談「分手費」北市沙盤推演這情況會同意

輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。據了解，市府今會先由幕僚約時間「幕僚先行協商」，跟新壽算「成本」，除新壽已繳的擔保金、權利金、地租、設計費等，也會談到「資金成本」，也就是利潤、補償金。

據了解，「分手費」北市府目前不設底線，如果新壽有因T17、T18付出單據、匯款紀錄，還有估算出「資金成本」，也就是利潤補償費，北市府態度是「只要金額合理，市府應該會同意。」

新壽昨召開臨時董事會，授權董事長魏寶生與北市府啟動T17、T18地上權案合意解約。北市長蔣萬安、副市長李四川昨晚也出面善意回應，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就會啟動。

據了解，合意解約協商重點在於「分手費協商」。一開始會先「幕僚先行」，由法務、地政等局處幕僚與新壽幕僚先針對解約「成本」協商。

知情人士透露，依照新壽昨天說法，北市府會先研究新壽在T17、T18付出的成本，包括先前新壽繳給市府的錢，包括擔保金、權利金、地租，還有設計費等都是合理成本。舉設計費為例，如果新壽在T17、T18花上億元，真的有請設計師、有付款單據、匯款紀錄等，這都可協商，若查核真的有，市府也應該會同意。

這名知情人士說，再來就是要協商利息概念的「資金成本」，不同權利金、設計費等有匯款紀錄，所謂的資金成本是類似補償金、利潤，也就是北市府先前評估的5至8億元，如果有談到「資金成本」，北市府沒有設底線，應該是回歸到合不合理的問題。

這名人士說，甚至之後北市府也可能要跟輝達簽署MOU（合作備忘錄），若北市府收回T17、T18地上權土地，再來專案設定給輝達，北市府在協商時，也要先跟輝達談好，將北市府付出的資金成本，於專案地上權案給輝達時就權利金部分由輝達負擔，這也可落實新壽所稱「不會跟市民拿錢」。

至於協商有沒有時間壓力？有議員表示11月底要協商好？據了解，北市府這一兩天就會先約幕僚先談，由幕僚將成本算出來、並且查核，再由副市長李四川與新壽代表協商。

北市府為加快協商效率，都會讓協商過程讓輝達知道進度，甚至輝達先前也跟北市府、經濟部下需求書盤點T17、T18以外土地，知情人士說，這部分也都會與輝達同步進行，「還是要看輝達的態度，是否要T17、T18，還是有其他選項？」與新壽合意解約大致底定，也都要再跟輝達確認。