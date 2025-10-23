快訊

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

曾罹子宮頸癌…蔡璧名病逝 專家揭最大迷思：1症狀極像泌尿道感染

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞幕後／新壽談「分手費」北市沙盤推演這情況會同意

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新光人壽昨表示將合意解約Ｔ17、Ｔ18地上權後，台北市長蔣萬安（前）隨即由副市長李四川（後）陪同回應，將盡快和新壽坐下來協商。記者林俊良／攝影
新光人壽昨表示將合意解約Ｔ17、Ｔ18地上權後，台北市長蔣萬安（前）隨即由副市長李四川（後）陪同回應，將盡快和新壽坐下來協商。記者林俊良／攝影

輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。據了解，市府今會先由幕僚約時間「幕僚先行協商」，跟新壽算「成本」，除新壽已繳的擔保金、權利金、地租、設計費等，也會談到「資金成本」，也就是利潤、補償金。

據了解，「分手費」北市府目前不設底線，如果新壽有因T17、T18付出單據、匯款紀錄，還有估算出「資金成本」，也就是利潤補償費，北市府態度是「只要金額合理，市府應該會同意。」

新壽昨召開臨時董事會，授權董事長魏寶生與北市府啟動T17、T18地上權案合意解約。北市長蔣萬安、副市長李四川昨晚也出面善意回應，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就會啟動。

據了解，合意解約協商重點在於「分手費協商」。一開始會先「幕僚先行」，由法務、地政等局處幕僚與新壽幕僚先針對解約「成本」協商。

知情人士透露，依照新壽昨天說法，北市府會先研究新壽在T17、T18付出的成本，包括先前新壽繳給市府的錢，包括擔保金、權利金、地租，還有設計費等都是合理成本。舉設計費為例，如果新壽在T17、T18花上億元，真的有請設計師、有付款單據、匯款紀錄等，這都可協商，若查核真的有，市府也應該會同意。

這名知情人士說，再來就是要協商利息概念的「資金成本」，不同權利金、設計費等有匯款紀錄，所謂的資金成本是類似補償金、利潤，也就是北市府先前評估的5至8億元，如果有談到「資金成本」，北市府沒有設底線，應該是回歸到合不合理的問題。

這名人士說，甚至之後北市府也可能要跟輝達簽署MOU（合作備忘錄），若北市府收回T17、T18地上權土地，再來專案設定給輝達，北市府在協商時，也要先跟輝達談好，將北市府付出的資金成本，於專案地上權案給輝達時就權利金部分由輝達負擔，這也可落實新壽所稱「不會跟市民拿錢」。

至於協商有沒有時間壓力？有議員表示11月底要協商好？據了解，北市府這一兩天就會先約幕僚先談，由幕僚將成本算出來、並且查核，再由副市長李四川與新壽代表協商。

北市府為加快協商效率，都會讓協商過程讓輝達知道進度，甚至輝達先前也跟北市府、經濟部下需求書盤點T17、T18以外土地，知情人士說，這部分也都會與輝達同步進行，「還是要看輝達的態度，是否要T17、T18，還是有其他選項？」與新壽合意解約大致底定，也都要再跟輝達確認。

輝達 北士科 新壽 北市府

延伸閱讀

T17、18地上權將給輝達 蔣萬安：會依程序以專案方式處理

魏寶生透露秘辛 老闆發函找黃仁勳溝通

輝達海外總部能否落腳台北 解約隱藏關卡 別輕忽

北士科案 王文宇：地上權價格應有協商機制

相關新聞

啟動新壽合意解約…備案掰了？北市曝輝達今先內部討論

輝達落腳北士科，新壽同意與北市府針對T17、T18地上權案合意解約，今起啟動協商。目前輝達態度為何？北市產發局長陳俊安表...

輝達進駐北士科 新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

新光人壽昨宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約，輝達進駐北士科議題可望落幕。新光人壽今天在聯合報、...

新聞幕後／新壽談「分手費」北市沙盤推演這情況會同意

輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意放手地上權合意解約，今起協商。據了解，市府今會先由幕僚約時間「幕僚先行協商」，跟新...

新壽願合意解約 北市議員建議市府：合情合理解約金

輝達海外總部進駐北士科T17、T18卡關，新壽昨宣布同意與北市府「合意解約」，但留下返還成本的伏筆，堅持不透漏金額。對此...

【即時短評】「輝達啟示錄」蔣萬安闖過政治危機 還有隱藏關卡

輝達海外總部能否落腳台北，政商界高度關注，一因輝達來台有助國家經濟重大發展，一是攸關台北市長蔣萬安的政途。新壽昨宣布願意...

談解約…新壽繳的錢全曝光 游淑慧：送神難、支持不踩太硬

輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意與北市府地上權案合意解約，今起啟動協商，外界關注的分手費？國民黨議員游淑慧今天在臉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。