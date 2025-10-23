新壽願合意解約 北市議員建議市府：合情合理解約金

輝達海外總部進駐北士科T17、T18卡關，新壽昨宣布同意與北市府「合意解約」，但留下返還成本的伏筆，堅持不透漏金額。對此，台北市藍綠議員希望能創造三贏，但也不會讓北市府支出不合理的賠償金。

民進黨台北市議員簡舒培指出，如果新壽昨宣布同意與北市府「合意解約」，那最直接的方式，就是新壽接受市府的合意解約條件，用合情合理的解約金價格，把T17、T18還給市府；如果只是為了挽救岌岌可危的企業口碑的虛假放話，那只是凸顯了新壽就是個只顧私利、毫無誠意、不講道理的貪婪自私財團，將被台灣人民唾棄。

民進黨議員許淑華表示，T17、T18基地若能成功合意解約，可以快速將土地交給輝達開發，她會全力監督，確保北市府與新壽的後續談判，都能夠順暢進行且資訊透明，新壽開出解約條件，是希望北市府退回「已支出成本」，但堅持不透漏金額，她也會監督，確保談判的每一步，都必須合理、公平，不會讓北市府支出不合理的賠償金。

國民黨台北市議員王欣儀指出，過程中，北市府始終堅持合法合規、有所為有所不為，而新壽最終能夠以退為進，促成美事，還是值得掌聲鼓勵，期盼這場全國關注的爭議，能創造出北市府、新壽、輝達三贏的局面。

國民黨北市議員游淑慧表示，請神容易、送神難，好不容易新壽只想拿回成本走人，市府也只想拿回土地送人，若解約金額沒有算到太不合理，她支持不用踩的太硬，帶點三贏的算法，情理法、法理情，靈活運用。由於因為還要編列預算送到議會來審查，所以市府最好在11月底前，完成和新壽的金額協商，送來議會「我們一起扛」不用怕。

民進黨議員陳賢蔚也說，輝達來台北市設置海外總部，市府如何發揮地利之便，與輝達取得最密切產官合作，打造台北成為AI科技落地應用場域，這將是台北邁向國際第一流AI城市，最重要的後續關鍵。蔣萬安除了開心之餘，也要做好後續市政推動的準備。