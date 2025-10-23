啟動新壽合意解約…備案掰了？北市曝輝達今先內部討論

輝達落腳北士科，新壽同意與北市府針對T17、T18地上權案合意解約，今起啟動協商。目前輝達態度為何？北市產發局長陳俊安表示，北市府接下來有2步驟，第一，市府會先與輝達溝通，因新壽開會時間美已晚上，輝達今天早上會先內部討論，市府會持續與輝達保持聯繫，若有進度或決定，也會配合並協助輝達。

陳俊安說，至於輝達發給台北市和經濟部的需求書到期日是24號，之後輝達也會針對所有縣市政府和中央政府盤點的土地，進行內部整合；在此過程，北市府也會將T17、T18的最新進度告知輝達，讓輝達內部討論，等輝達有明確決定後，才會進行後續程序。

陳俊安表示，北市地政局和法務局也會開始就合意解約先啟動程序，至於與新壽協商的具體成本「分手費」？陳表示，目前還未實際協商，但昨天新壽釋出善意，市府會秉持著共同創造對台灣最好的前提，協商後續合意解約。

對於有議員認為，新壽T17、T18地上權案放了兩、三年未動工，包括一些權利金不應該反還？陳俊安說，北市府會等正式協商時，討論新壽提出的條件合理性及是否符合合約內容。