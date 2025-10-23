快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

啟動新壽合意解約…備案掰了？北市曝輝達今先內部討論

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨天晚間與副市長李四川、相關局處回應新壽同意合意解約。本報資料照片
台北市長蔣萬安昨天晚間與副市長李四川、相關局處回應新壽同意合意解約。本報資料照片

輝達落腳北士科新壽同意與北市府針對T17、T18地上權案合意解約，今起啟動協商。目前輝達態度為何？北市產發局長陳俊安表示，北市府接下來有2步驟，第一，市府會先與輝達溝通，因新壽開會時間美已晚上，輝達今天早上會先內部討論，市府會持續與輝達保持聯繫，若有進度或決定，也會配合並協助輝達。

陳俊安說，至於輝達發給台北市和經濟部的需求書到期日是24號，之後輝達也會針對所有縣市政府和中央政府盤點的土地，進行內部整合；在此過程，北市府也會將T17、T18的最新進度告知輝達，讓輝達內部討論，等輝達有明確決定後，才會進行後續程序。

陳俊安表示，北市地政局和法務局也會開始就合意解約先啟動程序，至於與新壽協商的具體成本「分手費」？陳表示，目前還未實際協商，但昨天新壽釋出善意，市府會秉持著共同創造對台灣最好的前提，協商後續合意解約。

對於有議員認為，新壽T17、T18地上權案放了兩、三年未動工，包括一些權利金不應該反還？陳俊安說，北市府會等正式協商時，討論新壽提出的條件合理性及是否符合合約內容。

輝達 北士科 北市府 新壽

延伸閱讀

輝達進駐北士科 新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

T17、18地上權將給輝達 蔣萬安：會依程序以專案方式處理

魏寶生透露秘辛 老闆發函找黃仁勳溝通

輝達海外總部能否落腳台北 解約隱藏關卡 別輕忽

相關新聞

啟動新壽合意解約…備案掰了？北市曝輝達今先內部討論

輝達落腳北士科，新壽同意與北市府針對T17、T18地上權案合意解約，今起啟動協商。目前輝達態度為何？北市產發局長陳俊安表...

輝達進駐北士科 新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

新光人壽昨宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約，輝達進駐北士科議題可望落幕。新光人壽今天在聯合報、...

新壽允解約T17、T18…吳東亮親函黃仁勳 支持輝達進駐

輝達星艦（Nvidia Constellation）可望落地北士科！新光人壽昨天召開臨時董事會，決議改變投資策略，授權董事長魏寶生與台北市政府合意解除北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生表示，只要北市府同意返還已支付相關成本，就會合意解除契約，讓輝達順利進駐。

新壽只要返還成本 蔣萬安：會盡快約時間坐下談

新光人壽昨宣布放手，將與北市府討論合意解約北士科Ｔ17、Ｔ18用地。至於分手費數額，市長蔣萬安表示，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就啟動解約和都市計畫變更程序。

新聞幕後／吳東亮穩金控品牌 同意解約斷尾重生

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18可望塵埃落定。這個案子一路以來，金融或地產圈的人幾乎都認為一定會成，關鍵在於誰願意先放大格局、就能率先解套。結果選擇邁出那一步的人，是台新新光金控董事長吳東亮。

新聞眼／輝達啟示錄 蔣萬安上了寶貴一課

輝達海外總部能否落腳台北，不僅是國家產業發展關鍵事件，更是政治與經濟拉鋸的高張力戲碼。歷經數月隔空交手，新壽昨宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，都是務實之舉，不過新壽未提具體「解約成本」數字，看似仍有暗流，還待蔣萬安拆解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。