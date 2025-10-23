快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

【即時短評】「輝達啟示錄」蔣萬安闖過政治危機 還有隱藏關卡

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
新光人壽昨表示將合意解約Ｔ17、Ｔ18地上權後，台北市長蔣萬安（前）隨即由副市長李四川（後）陪同回應，將盡快和新壽坐下來協商。記者林俊良／攝影
輝達海外總部能否落腳台北，政商界高度關注，一因輝達來台有助國家經濟重大發展，一是攸關台北市長蔣萬安的政途。新壽昨宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，雙方會坐下來談，都是務實之舉，不過新壽還是未提具體的解約「成本」數字，看似仍有隱藏關卡，就看蔣萬安怎麼拆解。

輝達海外總部選址，在北士科T17、T18陷入卡關，北市府與新壽展開一連串地上權攻防戰，輝達執行長黃仁勳希望明年5月來台時，總部可以開工，3年多能蓋好，時間緊迫，進度陷入膠著，藍營內部也陷焦慮，忍不住開轟，如果輝達離開台北市，蔣萬安和李四川都不用選舉連任了。

蔣萬安是國民黨內新星，副手李四川則是2026參選新北市長勝選呼聲最高的人選，兩人在爭取輝達落腳台北市，形成「分進合擊」之勢，而輝達啟示錄，也儼然是2026年國民黨雙北選戰策略雛形，最強母雞和最強鐵槌相輔相成，輝達這一役，2人都有輸不得的壓力。

新壽昨務實地提出「合意解約」，其實台北市政府的底牌，已經非常清楚，握有「新新併」T17、T18的同意權，合意解約是第一張牌，手中還有4到5個未曝光的備案可供輝達選擇，只要新壽提出「成本」金額，接下來就會進入「第三方機構鑑價」階段，由估價師公會，或是會計師、律師公會鑑價，市府得到有公信力的金額，公務員就可以理直氣壯，說服台北市議會。

新壽昨願意上跨出一大步，蔣萬安在新壽記者會後，立刻出面受訪，對新壽願意共同促成，讓輝達總部順利落腳台北，表達欣慰與謝意，並樂觀其成，接下來就是和輝達再溝通，並和新壽坐下來談合意解約的細節。

若雙方坐下來，能以沒有爭議的方式，讓輝達落腳T17、T18，當然是三贏的發展。不過，新壽說「金額保留」又說不要納稅人承擔，還要拿回「成本」捐公益，這是話術是為了商業談判？還是為企業形象另闢戰場，若一切只是商業談判的「起手勢」而非攜手合意解決問題，雙方上了談判桌，恐又繞回原點。

輝達 北士科

