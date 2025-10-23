聽新聞
談解約…新壽繳的錢全曝光 游淑慧：送神難、支持不踩太硬
輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意與北市府地上權案合意解約，今起啟動協商，外界關注的分手費？國民黨議員游淑慧今天在臉書貼出新壽過去繳交的錢，大概分三筆，包括履約保證金：3.65億、已繳權利金：29.93億、已繳土地租金：2.799億。
游淑慧說，按新壽的態度或許想要三筆全退；按市府態度或許也能同意，甚至還能加點利息當補償。但按議會部分議員的立場覺得，土地拿走，三年不使用，是新壽的問題，「租金怎麼能退？押金更沒有在算利息的。」但在她的角度來看，「請神容易、送神難」，好不容易新壽只想拿回成本走人，市府也只想拿回土地送人，若解約金額沒有算的太不合理，「我支持到是不用踩的太硬，情理法、法理情，靈活運用」。
游說，因為市府還要編列預算送到議會來審查，游說，所以市府最好在11月底前，完成和新壽的金額協商。
北市府與新壽將就T17、T18地上權案合意解約，外界關注的解約金？新壽投入？游淑慧說，包括履保+已繳權利金+租金？還有利息？未來市府要給新壽的解約金，市府仍需編列預算送交議會來審查。
游今天也在臉書貼出過去三年新壽繳交的錢，因為預算必須送議會審查，游表達態度，「支持市府不用踩太硬」，但最好11月底前，與新壽完成金額協商。
