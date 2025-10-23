快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

談解約…新壽繳的錢全曝光 游淑慧：送神難、支持不踩太硬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新壽同意與北市府地上權案合意解約，今起啟動協商。聯合報系資料照
新壽同意與北市府地上權案合意解約，今起啟動協商。聯合報系資料照

輝達落腳北士科T17、T18，新壽同意與北市府地上權案合意解約，今起啟動協商，外界關注的分手費？國民黨議員游淑慧今天在臉書貼出新壽過去繳交的錢，大概分三筆，包括履約保證金：3.65億、已繳權利金：29.93億、已繳土地租金：2.799億。

游淑慧說，按新壽的態度或許想要三筆全退；按市府態度或許也能同意，甚至還能加點利息當補償。但按議會部分議員的立場覺得，土地拿走，三年不使用，是新壽的問題，「租金怎麼能退？押金更沒有在算利息的。」但在她的角度來看，「請神容易、送神難」，好不容易新壽只想拿回成本走人，市府也只想拿回土地送人，若解約金額沒有算的太不合理，「我支持到是不用踩的太硬，情理法、法理情，靈活運用」。

游說，因為市府還要編列預算送到議會來審查，游說，所以市府最好在11月底前，完成和新壽的金額協商。

北市府與新壽將就T17、T18地上權案合意解約，外界關注的解約金？新壽投入？游淑慧說，包括履保+已繳權利金+租金？還有利息？未來市府要給新壽的解約金，市府仍需編列預算送交議會來審查。

游今天也在臉書貼出過去三年新壽繳交的錢，因為預算必須送議會審查，游表達態度，「支持市府不用踩太硬」，但最好11月底前，與新壽完成金額協商。

游淑慧今天在臉書貼出新壽過去繳交的錢，大概分三筆，包括履約保證金：3.65億、已繳權利金：29.93億、已繳土地租金：2.799億。引用自游淑慧臉書
游淑慧今天在臉書貼出新壽過去繳交的錢，大概分三筆，包括履約保證金：3.65億、已繳權利金：29.93億、已繳土地租金：2.799億。引用自游淑慧臉書

輝達 北士科 游淑慧 新壽 北市府

延伸閱讀

游淑慧被控誹謗京華城容積違失「金流異常」 北檢不起訴

有人認了？郝龍斌控境外網攻擊.. 游淑慧：證實AI造假介選

賴清德提中華民國2次、台灣51次 游淑慧諷：做台灣國父夢

網傳洪災「魔性訕笑」 游淑慧喊話劉世芳：若是假，請提告

相關新聞

啟動新壽合意解約…備案掰了？北市曝輝達今先內部討論

輝達落腳北士科，新壽同意與北市府針對T17、T18地上權案合意解約，今起啟動協商。目前輝達態度為何？北市產發局長陳俊安表...

輝達進駐北士科 新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

新光人壽昨宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約，輝達進駐北士科議題可望落幕。新光人壽今天在聯合報、...

新壽允解約T17、T18…吳東亮親函黃仁勳 支持輝達進駐

輝達星艦（Nvidia Constellation）可望落地北士科！新光人壽昨天召開臨時董事會，決議改變投資策略，授權董事長魏寶生與台北市政府合意解除北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生表示，只要北市府同意返還已支付相關成本，就會合意解除契約，讓輝達順利進駐。

新壽只要返還成本 蔣萬安：會盡快約時間坐下談

新光人壽昨宣布放手，將與北市府討論合意解約北士科Ｔ17、Ｔ18用地。至於分手費數額，市長蔣萬安表示，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就啟動解約和都市計畫變更程序。

新聞幕後／吳東亮穩金控品牌 同意解約斷尾重生

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18可望塵埃落定。這個案子一路以來，金融或地產圈的人幾乎都認為一定會成，關鍵在於誰願意先放大格局、就能率先解套。結果選擇邁出那一步的人，是台新新光金控董事長吳東亮。

新聞眼／輝達啟示錄 蔣萬安上了寶貴一課

輝達海外總部能否落腳台北，不僅是國家產業發展關鍵事件，更是政治與經濟拉鋸的高張力戲碼。歷經數月隔空交手，新壽昨宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，都是務實之舉，不過新壽未提具體「解約成本」數字，看似仍有暗流，還待蔣萬安拆解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。