【重磅快評】輝達落腳雖遲到但圓滿 新壽北市府莫再爭枝節

趕在壓線前，新光人壽和台北市政府終於將就北士科T17及18基地合意解約，以共同促成輝達台灣總部落腳台北，成就三方共贏的最佳局面。新壽「顧全大局」決定放手，此一決定雖然來得有點遲，但是遲到總比不到好。

新壽數月來與北市府過招，既想爭理也想爭利，但最終發現它自認站得住腳的道理很難說得清，基於商業盤算的獲利更是難獲支持，在外界幾乎一面倒的批評聲浪下，趁事情尚未發展到不可收拾的地步，選擇及時停損止血，至少是明智之舉。

既然雙方決定合意解約，過程中的風風雨不必再提，接下來雙方合意解約也不會是太大的難題，新壽要的只是拿回2021年取得地上權以來付出的成本價。雖有市議員提醒市府，小心新壽對成本計算是否又會暗藏玄機，不過，這點應該是過慮了。何況新光人壽董事長魏寶生昨說，只要求拿回T17、T18地上權成本，若北市府願意補償金額，考慮建議董事會用在公益。由此可見新壽不太可能在最後關頭，再針對解約的成本與市府討價還價，而壞了大事。雙方應該擺脫過去的負面情緒，坐下來理性溝通，讓輝達台灣總部進駐台北的最後一哩路走得順暢。

新壽退場，看似做出妥協，實際上也是台灣企業的現實智慧。它明白在制度與權力的夾縫中，繼續對抗只會兩敗俱傷，而新壽將傷得更重，其實在此案糾纏的過程中，新壽乃至台新新光金早已付出企業形象受損的沉痛代價。

這場風波也反映一個現實，行政裁量與市場機制之間的界線，在台灣仍然模糊。當政府的招商政策牽動企業布局，當官僚體系握有最後的拍板權，企業就難以用單純的商業邏輯思考。必須將國家整體利益放在天平上，這應是企業學到的一課。

輝達選擇落腳台北，是一件能讓城市抬頭的盛事，但若沒有能與國際接軌的行政規章及效率、沒有一套讓企業安心的制度基礎，要吸引外資仍不夠有說服力。台灣要吸引全球企業投資，不能僅靠熱情與宣示，更需要可預期、可信任的行政文化。尤其是若過程中充斥太多政商角力，增添企業投資的變數，仍會令外資企業難以安心，甚至進而卻步。

從結果來看，輝達最終能順利進駐，北市府贏得國際光環，新壽保存體面退場，是一個「皆大歡喜」的結局。然而，這場「遲到的圓滿」若不能帶來參與者的反省與改進，未來類似的僵局仍可能重演。