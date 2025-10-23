快訊

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

桃園倉庫百貨物品遭烈焰吞噬！2員工疑受困 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】輝達落腳雖遲到但圓滿 新壽北市府莫再爭枝節

聯合報／ 主筆室
輝達落腳T17、18有曙光，新壽舉行記者會宣布願意與市府合意解約，外界認為新壽選擇及時停損止血，至少是明智之舉。圖／聯合報系資料照片
輝達落腳T17、18有曙光，新壽舉行記者會宣布願意與市府合意解約，外界認為新壽選擇及時停損止血，至少是明智之舉。圖／聯合報系資料照片

趕在壓線前，新光人壽和台北市政府終於將就北士科T17及18基地合意解約，以共同促成輝達台灣總部落腳台北，成就三方共贏的最佳局面。新壽「顧全大局」決定放手，此一決定雖然來得有點遲，但是遲到總比不到好。

新壽數月來與北市府過招，既想爭理也想爭利，但最終發現它自認站得住腳的道理很難說得清，基於商業盤算的獲利更是難獲支持，在外界幾乎一面倒的批評聲浪下，趁事情尚未發展到不可收拾的地步，選擇及時停損止血，至少是明智之舉。

既然雙方決定合意解約，過程中的風風雨不必再提，接下來雙方合意解約也不會是太大的難題，新壽要的只是拿回2021年取得地上權以來付出的成本價。雖有市議員提醒市府，小心新壽對成本計算是否又會暗藏玄機，不過，這點應該是過慮了。何況新光人壽董事長魏寶生昨說，只要求拿回T17、T18地上權成本，若北市府願意補償金額，考慮建議董事會用在公益。由此可見新壽不太可能在最後關頭，再針對解約的成本與市府討價還價，而壞了大事。雙方應該擺脫過去的負面情緒，坐下來理性溝通，讓輝達台灣總部進駐台北的最後一哩路走得順暢。

新壽退場，看似做出妥協，實際上也是台灣企業的現實智慧。它明白在制度與權力的夾縫中，繼續對抗只會兩敗俱傷，而新壽將傷得更重，其實在此案糾纏的過程中，新壽乃至台新新光金早已付出企業形象受損的沉痛代價。

這場風波也反映一個現實，行政裁量與市場機制之間的界線，在台灣仍然模糊。當政府的招商政策牽動企業布局，當官僚體系握有最後的拍板權，企業就難以用單純的商業邏輯思考。必須將國家整體利益放在天平上，這應是企業學到的一課。

輝達選擇落腳台北，是一件能讓城市抬頭的盛事，但若沒有能與國際接軌的行政規章及效率、沒有一套讓企業安心的制度基礎，要吸引外資仍不夠有說服力。台灣要吸引全球企業投資，不能僅靠熱情與宣示，更需要可預期、可信任的行政文化。尤其是若過程中充斥太多政商角力，增添企業投資的變數，仍會令外資企業難以安心，甚至進而卻步。

從結果來看，輝達最終能順利進駐，北市府贏得國際光環，新壽保存體面退場，是一個「皆大歡喜」的結局。然而，這場「遲到的圓滿」若不能帶來參與者的反省與改進，未來類似的僵局仍可能重演。

輝達 北士科 新光人壽 新壽 北市府

延伸閱讀

輝達進駐北士科 新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

T17、18地上權將給輝達 蔣萬安：會依程序以專案方式處理

魏寶生透露秘辛 老闆發函找黃仁勳溝通

輝達海外總部能否落腳台北 解約隱藏關卡 別輕忽

相關新聞

啟動新壽合意解約…備案掰了？北市曝輝達今先內部討論

輝達落腳北士科，新壽同意與北市府針對T17、T18地上權案合意解約，今起啟動協商。目前輝達態度為何？北市產發局長陳俊安表...

輝達進駐北士科 新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

新光人壽昨宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約，輝達進駐北士科議題可望落幕。新光人壽今天在聯合報、...

新壽允解約T17、T18…吳東亮親函黃仁勳 支持輝達進駐

輝達星艦（Nvidia Constellation）可望落地北士科！新光人壽昨天召開臨時董事會，決議改變投資策略，授權董事長魏寶生與台北市政府合意解除北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生表示，只要北市府同意返還已支付相關成本，就會合意解除契約，讓輝達順利進駐。

新壽只要返還成本 蔣萬安：會盡快約時間坐下談

新光人壽昨宣布放手，將與北市府討論合意解約北士科Ｔ17、Ｔ18用地。至於分手費數額，市長蔣萬安表示，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就啟動解約和都市計畫變更程序。

新聞幕後／吳東亮穩金控品牌 同意解約斷尾重生

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18可望塵埃落定。這個案子一路以來，金融或地產圈的人幾乎都認為一定會成，關鍵在於誰願意先放大格局、就能率先解套。結果選擇邁出那一步的人，是台新新光金控董事長吳東亮。

新聞眼／輝達啟示錄 蔣萬安上了寶貴一課

輝達海外總部能否落腳台北，不僅是國家產業發展關鍵事件，更是政治與經濟拉鋸的高張力戲碼。歷經數月隔空交手，新壽昨宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，都是務實之舉，不過新壽未提具體「解約成本」數字，看似仍有暗流，還待蔣萬安拆解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。