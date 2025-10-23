輝達落腳合意解約 她曝今起壓力在北市…考驗蔣市府效率

輝達落腳北士科T17、T18，新壽昨宣布，取回原先交的保證金及已支付相關成本，將與市府合意解約。國民黨北市議員游淑慧說，「新壽轉念、北市接球」，前一步的壓力在新壽，但今天10月23日開始，時間壓力就在北市府了。

「輝達落地、台北未來」，游淑慧說，下一步是蔣市府展現行政效率的時候。解約、退錢、點交收回土地、道路都市計畫變更、合併T17 T18土地、重新計算權利金、專案設定輝達。未來的事還很多、且未來的事都是北市府的事。

「下一步，都是北市府要開路了。」游淑慧說，每一個步驟都是複雜的跨局處合作、和跨國談判，很多程序也可能是沒有前例的嘗試。這些都考驗蔣市府的效率和肩膀。

游也提到，之前很多人說，蔣市府因為怕圖利畏首畏尾，但市府之前當然不能「圖私人之利」，但現在「可以為眾人之利而勇敢。」