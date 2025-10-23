輝達進駐北士科…新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

新光人壽昨宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約，輝達進駐北士科議題可望落幕。新光人壽今天在聯合報、中國時報、自由時報的頭版刊登半版廣告，標題為「新光人壽化解僵局 成就國家公益」，列出5點說明，內容指出，「本公司已盡力配合，惟三方各有立場，共識難以達成」。

針對外界非議，新光人壽今天在三大報刊登頭版半版廣告，列出5點說明，「一，主動化解僵局，以國家公益為先」、「二、地上權之取得及開發進度依法合規」、「三、堅守原則：不向納稅人請求未來損失之補償」、「四、本公司已盡力配合，惟三方各有立場，共識難以達成」、「五、改變投資策略，呼籲共創產業未來」。

新光人壽的聲明指出，對於最關鍵的爭議，在於外界擔憂的「圖利」與「補償」問題，鄭重澄清，第一，從未要求北市府補償未來損失，第二，商業機制必非圖利，第三，北市府要求提報金額：北市府在否決前述方案後，反覆要求本公司提報解除契約的補償金額，以便送市議會審議。然本公司基於「不應由納稅人補償」之初衷，從未同意、亦未曾提出請求。

新光人壽表示，「輝達公司4月間主動接觸，希望本公司移轉北士科T17、T18地上權，惜未獲北市府同意，但本公司始終致力尋求三方共贏之方案。僵局之形成，在於各方立場與限制不同：輝達公司堅持須自行興建總部；然北市府囿於現行契約及避免圖利之法規框架，主張建物須興建完成後始得移轉，亦拒絕輝達公司共同參與地上物之興建。

本公司雖同意配合北市府要求，提出完工後再移轉等變通方案，惜未獲輝達同意，致使三方無法達成共識，與輝達之備忘錄亦因時限到期而失效，很遺憾輝達公司無意展延。

本公司則於10月12日第二次函請北市府啟動地上權契約規定之協調機制，共尋輝達公司進駐本案基地之最佳解決方案，惟未獲北市府同意」。

新光人壽表示，「深知輝達來台對台灣產業的重要性，亦感謝過程中各界善意的督促。為促成此椿美事，本公司董事會出於維護國家最大公益為考量，決議改變原投資策略，以合意解除契約方式，放棄原有投資獲利之機會，以化解僵局，亦讓最近紛擾不已之本案畫下句點。

倘若本公司的退讓能為台灣開創更輝煌的產業遠景，本公司相信，這不僅符合全民企盼，更是企業善盡社會責任之積極作為。