新聞眼／輝達啟示錄 蔣萬安上了寶貴一課

聯合報／ 本報記者楊正海
台北市長蔣萬安。 記者林俊良／攝影
輝達海外總部能否落腳台北，不僅是國家產業發展關鍵事件，更是政治與經濟拉鋸的高張力戲碼。歷經數月隔空交手，新壽昨宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，都是務實之舉，不過新壽未提具體「解約成本」數字，看似仍有暗流，還待蔣萬安拆解。

這場大戲，台北市長蔣萬安與副市長李四川背負的壓力不僅止於招商成敗，更攸關國民黨二○二六雙北選戰布局。輝達若來，蔣李二人將成招商英雄；若去，恐淪代罪羔羊，遭譏能力不夠。

新壽和北市府昨皆展現出誠意，表面看似破冰，實則揭開下階段談判序幕。本案中，蔣萬安與李四川分進合擊，一人穩健施政，一人強力執行，呼應國民黨二○二六選戰的雙北聯手策略，不僅是產業政策，也是政治信號。

然而最終結果仍取決新壽「誠意」，若「合意解約」僅為下一波爭取高價碼的談判，非真心解決問題，市府再多備案也是紙上談兵。輝達能否在Ｔ17、Ｔ18落腳檢驗北市府執行力和政治智慧，若北市府、輝達和新壽三方共創「三贏」，台北將迎來ＡＩ產業的關鍵轉折；若再陷泥淖，這齣「輝達啟示錄」，恐成蔣萬安政治警示錄，仍要步步為營。

輝達 北士科 蔣萬安 新壽 李四川 國民黨 合意解約 北市府 台北市選舉 新北市選舉

