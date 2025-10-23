新聞幕後／吳東亮穩金控品牌 同意解約斷尾重生

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18可望塵埃落定。這個案子一路以來，金融或地產圈的人幾乎都認為一定會成，關鍵在於誰願意先放大格局、就能率先解套。結果選擇邁出那一步的人，是台新新光金控董事長吳東亮。

上周四，新壽舉行Ｔ17、Ｔ18動土，此舉讓北市府跟新壽關係「降到冰點」，但實際上，台新新光金內部自那時以後就密集討論三個議題，第一，該如何回函台北市府？第二，如果要讓，底線在哪裡？第三，如何讓外界明白，新壽並不是要拿「暴利」，而是在談判過程中早已讓了不少。

而這幾個議題，其實代表新壽乃至於台新新光金內部，已經有「不如歸去」的想法，畢竟，台新新光金控才剛成立，沒有必要陷入另一場長期糾葛。

而吳東亮想到的，或許正是廿年前開始的彰銀案。

當年台新金控與財政部的糾紛纏訟十多年，在市場與輿論間都留下陰影。如今，台新新光金控剛完成整併、正準備上大展身手，與其膠著下去，不如清理戰場，只要能取回成本，股東也能支持，更對得起北市府甚至全民。而新壽董事長魏寶生昨日有段話說得認真，他提到，合併後還有很多開發案要做，這兩塊地即便暫時不能繼續，「塞翁之馬、焉知非福」，畢竟新壽資源也比兩年前更多，能做更多開發案。

或許，這也是吳東亮的想法，合併後第一場硬仗選擇了乾脆「斷尾重生」，換來的是金控品牌的穩定與市場信任，而能在關鍵時刻主動收拾戰場，反而最能展現領導者的判斷力和格局。