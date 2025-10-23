聽新聞
新壽只要返還成本…蔣萬安：會盡快約時間坐下談

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
新光人壽昨表示將合意解約Ｔ17、Ｔ18地上權後，台北市長蔣萬安（前）隨即由副市長李四川（後）陪同回應，將盡快和新壽坐下來協商。 記者林俊良／攝影
新光人壽昨表示將合意解約Ｔ17、Ｔ18地上權後，台北市長蔣萬安（前）隨即由副市長李四川（後）陪同回應，將盡快和新壽坐下來協商。 記者林俊良／攝影

新光人壽昨宣布放手，將與北市府討論合意解約北士科Ｔ17、Ｔ18用地。至於分手費數額，市長蔣萬安表示，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就啟動解約和都市計畫變更程序。

輝達落腳北士科Ｔ17、Ｔ18用地卡關多時，數月來北市府和新壽不斷隔空放話，北市府沒等到廿四日底限，前天就提前送備案給輝達，副市長李四川直言「我們不等了」，秘書長李泰興稱「新壽現在根本沒有籌碼」。北市府提出的用地，除了Ｔ12、松南營區，還有新洲美段四十三地號等，面積等條件更好，就等輝達決定。

市府昨無預警拋出備案已送輝達評估消息，新壽下午隨即開記者會，宣布同意合意解約，且不求高額分手費。蔣萬安晚間六時緊急開記者會回應表示，輝達落腳台北，對所有市民、城市競爭力絕對是好事，接下來相關程序希望一切圓滿順利。

對新壽強調「主動化解僵局、以國家公益為先」，蔣萬安說，他一開始就強調輝達在全球布局中決定台灣、選擇台北，對國家整體未來廿、卅年發展至關重要，這也是為什麼過程中北市府用盡全力爭取。

對外界關注的解約補償費，李四川說，記者會前台新新光金總經理林維俊打電話給他，表達只退還成本及已繳交的錢就同意解約。媒體追問，是否就是市府先前計算的四十幾億元？李表示，這部分要詳細坐下來談，新壽付出的成本是多少，還要再協商。

