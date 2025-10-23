新壽解約T17、T18…吳東亮親函黃仁勳 支持輝達進駐

輝達星艦（Nvidia Constellation）可望落地北士科！新光人壽昨天召開臨時董事會，決議改變投資策略，授權董事長魏寶生與台北市政府合意解除北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生表示，只要北市府同意返還已支付相關成本，就會合意解除契約，讓輝達順利進駐。

輝達執行長黃仁勳五月來台宣布台灣總部將落腳北士科Ｔ17、Ｔ18，但因地主台北市、取得地上權的新壽、輝達等三方對於地上權如何移轉、解約補償金怎麼算、由誰興建等問題各有立場，導致全案卡關。期間輝達一度轉向中央政府和其他縣市要地，北市和新壽則為了避免圖利、背信頻頻隔空喊話，如今在新壽「成就國家公益」之下，這起紛爭可望落幕。

對於進駐北士科爭議暫解，輝達在截稿前未對此事做出回應。

魏寶生說，母公司台新新光金控董事長吳東亮日前已親函黃仁勳，表達支持其落地意願，並說明立場。而昨天董事會的決議也在第一時間向北市府及副市長李四川說明，盼市府與輝達能順利對接完成後續程序。

不過，對於相關成本的計算及項目，魏寶生指出，「容許我暫時保留，等到談定再說」。他也提到，如果取得成本以外的補償金，會建議董事會將這筆金額全數用做公益。

至於是否認為在處理此事過程中「滿腹委屈」，魏寶生表示不委屈，會在既定原則上做該做的事，但「必須保護公司跟股東權益」。

魏寶生也說，新壽沒有向北市府或納稅人要求補償。至於和輝達的商業備忘錄，輝達願意照慣例支付新壽已支出成本跟合理損失，這是純粹的商業機制。

魏寶生表示，Ｔ17、Ｔ18是合法參與投標取得地上權，因為有變更設計，所以十月九日才取得雜項執照，原本預計今年底可取得建照並展開主體施工，均依照法令跟契約辦理，北市府也完全理解進度，因此「荒蕪不能完全歸責於新壽」。至於輝達跟新壽接觸後，新壽一直致力尋找三贏的方案，但無論是輝達自行建造、或是輝達參與興建均未獲北市府同意。

魏寶生指出，輝達自去年接洽新壽，並由全球不動產最高主管向吳東亮表達「唯獨屬意北士科Ｔ17、Ｔ18」的立場。魏寶生無奈地說，該主管兩次提到唯一屬意Ｔ17、Ｔ18，「我把這意見報告副市長，但副市長認為我們在施壓。」但魏寶生說，「當時是輝達授權請我向北市府說明Ｔ17、Ｔ18是唯一選擇」，不過，一旦合意解除後，輝達的選擇就是和北市府間的關係，與新壽無關。

魏寶生表示，新壽了解輝達來台的重要性，因此決定放棄原有投資機會，創造更好的產業前景。但他也說過程中感受到法令沒有與時俱進，及公務人員「避免圖利」框架的影響，而不敢有開創性作為的難處。也希望未來法規能更加精進，讓政府及民間有所依循。