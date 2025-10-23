快訊

北士科案 王文宇：地上權價格應有協商機制

經濟日報／ 記者胡順惠陳佩嘉／台北報導

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）進駐北士科案，新光人壽昨（22）日宣布與台北市政府合意解除北士科地上權契約。臺灣大學法律學院兼任教授王文宇指出三個重點，他認為此案其實很容易達成三贏局面，關鍵就在於一、三方沒有坐下來一起談的機制，二、價格機能沒有出來，或說被扭曲。三、關於價格的談判，也應該有建立共同協商的機制。

王文宇表示，從昨日新壽宣布同意解約，對新壽而言是有些迫不得已，其實從此案來看，要創造北市府、新壽、輝達三贏局面，並沒有很困難。

律師指出，依契約內容及公司法規定，新壽此舉雖具兩難，但若條件談不攏，依法台北市政府立場相對穩固。

律師分析，契約中明定「新新併」後可歸責於乙方（原簽約主體消滅）合併，未經北市府同意，市府有權終止地上權契約，也就是說，當市府依契約行使終止權時，新壽可取回的恐僅是當初的保證金，其他補償金在法律上難以主張，至於權利金部分，終止契約後，僅能要求返還權利金乘以賸餘期間的比例。

