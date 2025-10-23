T17、18地上權將給輝達 蔣萬安：會依程序以專案方式處理

新壽願與北市府針對北士科T17、T18地上權契約合意解約，讓輝達台灣總部能順利進駐。台北市長蔣萬安昨（22）日表示，與新壽合意解約之後，北市府會依照程序並依照已經修訂的相關辦法，以專案地上權的方式設定給輝達，屆時就可以順利完成交地。

北市府日前著手尋覓多個符合輝達需求的用地，北市府官員低調證實，輝達近期去看過的「祕密基地」就是新洲美段43地號，原規劃為學校用地。官員解釋，由於該座落在鄰近河岸，基地方正完整、面積超過4公頃，權利金與地租較北士科T17、T18便宜，只差尚需進行都市計劃變更，「輝達對於這塊基地也很有興趣」。

輝達台灣總部選地三階段

面對新壽願意合意解約的最新情勢，蔣萬安表示，要先讓輝達了解現在發展的最新狀況，以及讓輝達知道目前盤點的各項適合的土地。接下來北市府很願意儘快坐下來和新壽談合意解約的細節。

由於新壽並未發出正式公文，台北市副市長李四川強調，台北市政府會與輝達協商最新的情況，輝達如果確定要T17、18，北市府就會啟動相關程序，不管是都市計畫變更、合議解約的程序，「我們明天就會開始進行」。

台北市政府地政局局長王瑞雲補充，新壽有提到希望可以返還成本，這部分市府會與新壽協商，除了已支付金額外，還有沒有要提出其他成本，雙方達成共識之後，就會準備合意解約相關內容，簽訂解約的相關內容後，即可辦理地上權塗銷登記，新壽要回復地上原狀、點交回台北市政府，接著才會進入到專案設定地上權給輝達的部分。

由於台北市政府日前向內政部核備，內政部8日也將核備公文發出，已同意北市府可專案設定地上權，目前在法規運用上已無障礙。是否可以順利在年底前交地給輝達？王瑞雲表示，市府會主動邀約新壽來談解約內容，如果雙方談得順利，就會儘快進行相關程序。



延伸閱讀

輝達進駐北士科有解 房仲：周邊房市需求再看旺