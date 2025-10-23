快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

T17、18地上權將給輝達 蔣萬安：會依程序以專案方式處理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
新壽願與北市府針對北士科T17、T18地上權契約合意解約，讓輝達台灣總部能順利進駐。路透
新壽願與北市府針對北士科T17、T18地上權契約合意解約，讓輝達台灣總部能順利進駐。路透

新壽願與北市府針對北士科T17、T18地上權契約合意解約，讓輝達台灣總部能順利進駐。台北市長蔣萬安昨（22）日表示，與新壽合意解約之後，北市府會依照程序並依照已經修訂的相關辦法，以專案地上權的方式設定給輝達，屆時就可以順利完成交地。

北市府日前著手尋覓多個符合輝達需求的用地，北市府官員低調證實，輝達近期去看過的「祕密基地」就是新洲美段43地號，原規劃為學校用地。官員解釋，由於該座落在鄰近河岸，基地方正完整、面積超過4公頃，權利金與地租較北士科T17、T18便宜，只差尚需進行都市計劃變更，「輝達對於這塊基地也很有興趣」。

輝達台灣總部選地三階段
輝達台灣總部選地三階段

面對新壽願意合意解約的最新情勢，蔣萬安表示，要先讓輝達了解現在發展的最新狀況，以及讓輝達知道目前盤點的各項適合的土地。接下來北市府很願意儘快坐下來和新壽談合意解約的細節。

由於新壽並未發出正式公文，台北市副市長李四川強調，台北市政府會與輝達協商最新的情況，輝達如果確定要T17、18，北市府就會啟動相關程序，不管是都市計畫變更、合議解約的程序，「我們明天就會開始進行」。

台北市政府地政局局長王瑞雲補充，新壽有提到希望可以返還成本，這部分市府會與新壽協商，除了已支付金額外，還有沒有要提出其他成本，雙方達成共識之後，就會準備合意解約相關內容，簽訂解約的相關內容後，即可辦理地上權塗銷登記，新壽要回復地上原狀、點交回台北市政府，接著才會進入到專案設定地上權給輝達的部分。

由於台北市政府日前向內政部核備，內政部8日也將核備公文發出，已同意北市府可專案設定地上權，目前在法規運用上已無障礙。是否可以順利在年底前交地給輝達？王瑞雲表示，市府會主動邀約新壽來談解約內容，如果雙方談得順利，就會儘快進行相關程序。


延伸閱讀

輝達進駐北士科有解　房仲：周邊房市需求再看旺

輝達 北士科

延伸閱讀

光復80周年 蔣萬安台語朗誦賴和「南國哀歌」 珍惜民主與自由

影／臺灣光復80周年 蔣萬安以台語朗讀賴和詩歌

非洲豬瘟疑侵台！北市「唯一一處」養豬農場 蔣萬安已下令去查

北市普發2萬現金恐泡湯…市府考量財劃法未定案 還要先處理公共建設

相關新聞

新壽允解約T17、T18…吳東亮親函黃仁勳 支持輝達進駐

輝達星艦（Nvidia Constellation）可望落地北士科！新光人壽昨天召開臨時董事會，決議改變投資策略，授權董事長魏寶生與台北市政府合意解除北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生表示，只要北市府同意返還已支付相關成本，就會合意解除契約，讓輝達順利進駐。

新壽只要返還成本 蔣萬安：會盡快約時間坐下談

新光人壽昨宣布放手，將與北市府討論合意解約北士科Ｔ17、Ｔ18用地。至於分手費數額，市長蔣萬安表示，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就啟動解約和都市計畫變更程序。

新聞幕後／吳東亮穩金控品牌 同意解約斷尾重生

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18可望塵埃落定。這個案子一路以來，金融或地產圈的人幾乎都認為一定會成，關鍵在於誰願意先放大格局、就能率先解套。結果選擇邁出那一步的人，是台新新光金控董事長吳東亮。

新聞眼／輝達啟示錄 蔣萬安上了寶貴一課

輝達海外總部能否落腳台北，不僅是國家產業發展關鍵事件，更是政治與經濟拉鋸的高張力戲碼。歷經數月隔空交手，新壽昨宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，都是務實之舉，不過新壽未提具體「解約成本」數字，看似仍有暗流，還待蔣萬安拆解。

新壽北士科地 同意解約 解決輝達用地僵局

新光人壽昨（22）日宣布，放棄北士科T17、T18地上權，讓輝達總部順利落腳，將與北市府就「合意解約」展開流程，僅要求拿...

北士科案大轉折關鍵 新壽妥協 吳東亮放大格局

輝達進駐北士科T17、T18可望塵埃落定，北市府、輝達及新壽三方本來看似無解的死結，昨（22）日在新壽讓步後出現戲劇性轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。