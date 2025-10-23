快訊

花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達海外總部能否落腳台北 解約隱藏關卡 別輕忽

經濟日報／ 記者 楊正海

輝達海外總部能否落腳台北，不僅是國家產業發展關鍵事件，更是政治與經濟拉鋸的高張力戲碼。歷經數月隔空交手，新壽昨天宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，都是務實之舉，不過新壽未提具體「解約成本」數字，看似仍有暗流，還待蔣萬安拆解。

這場大戲，台北市長蔣萬安與副市長李四川背負的壓力不僅止於招商成敗，更攸關國民黨2026雙北選戰布局。

輝達若來，蔣李二人將成招商英雄；若去，恐淪為代罪羔羊，遭譏能力不夠。

新壽和北市府昨皆展現出誠意，表面看似破冰，實則揭開下階段談判序幕。本案中，蔣萬安與李四川分進合擊，一人穩健施政，一人強力執行，呼應國民黨2026選戰的雙北聯手策略，不僅是產業政策，也是政治信號。

然而最終結果仍取決於新壽的「誠意」，若「合意解約」只是為下一波爭取高價碼的談判，而非真心解決問題，市府再多備案也只是紙上談兵。

蔣萬安要在這盤棋中勝出，須在談判桌上兼顧公信力與靈活度，不能讓輿論批評「護航財團」，也不能錯失輝達入駐契機。

輝達能否在Ｔ17、Ｔ18落腳檢驗北市府執行力和政治智慧，若北市府、輝達和新壽三方共創「三贏」，台北將迎來AI產業的關鍵轉折；若再陷泥淖，這齣「輝達啟示錄」，恐成蔣萬安政治警示錄，仍要步步為營。

輝達 北士科

延伸閱讀

光復80周年 蔣萬安台語朗誦賴和「南國哀歌」 珍惜民主與自由

影／臺灣光復80周年 蔣萬安以台語朗讀賴和詩歌

非洲豬瘟疑侵台！北市「唯一一處」養豬農場 蔣萬安已下令去查

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

相關新聞

新壽允解約T17、T18…吳東亮親函黃仁勳 支持輝達進駐

輝達星艦（Nvidia Constellation）可望落地北士科！新光人壽昨天召開臨時董事會，決議改變投資策略，授權董事長魏寶生與台北市政府合意解除北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生表示，只要北市府同意返還已支付相關成本，就會合意解除契約，讓輝達順利進駐。

新壽只要返還成本 蔣萬安：會盡快約時間坐下談

新光人壽昨宣布放手，將與北市府討論合意解約北士科Ｔ17、Ｔ18用地。至於分手費數額，市長蔣萬安表示，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就啟動解約和都市計畫變更程序。

新聞幕後／吳東亮穩金控品牌 同意解約斷尾重生

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18可望塵埃落定。這個案子一路以來，金融或地產圈的人幾乎都認為一定會成，關鍵在於誰願意先放大格局、就能率先解套。結果選擇邁出那一步的人，是台新新光金控董事長吳東亮。

新聞眼／輝達啟示錄 蔣萬安上了寶貴一課

輝達海外總部能否落腳台北，不僅是國家產業發展關鍵事件，更是政治與經濟拉鋸的高張力戲碼。歷經數月隔空交手，新壽昨宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，都是務實之舉，不過新壽未提具體「解約成本」數字，看似仍有暗流，還待蔣萬安拆解。

新壽北士科地 同意解約 解決輝達用地僵局

新光人壽昨（22）日宣布，放棄北士科T17、T18地上權，讓輝達總部順利落腳，將與北市府就「合意解約」展開流程，僅要求拿...

北士科案大轉折關鍵 新壽妥協 吳東亮放大格局

輝達進駐北士科T17、T18可望塵埃落定，北市府、輝達及新壽三方本來看似無解的死結，昨（22）日在新壽讓步後出現戲劇性轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。