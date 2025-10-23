魏寶生透露秘辛 老闆發函找黃仁勳溝通

輝達期盼於北士科 T17、T18建造台灣總部，但由於北市府與新壽在地上權轉移方案上無法取得共識而卡關至今，而在新壽昨（22）日宣布將與北市府合意解除地上權契約後，事件告一段落。新光人壽董事長魏寶生表示，為了這個案子，台新新光金董事長吳東亮還親自出馬，發函給輝達執行長黃仁勳，表達新壽立場。

魏寶生表示，「這個案子也驚動台新新光金董事長吳東亮親自發函給輝達執行長黃仁勳」，表達新壽立場，雙方進行溝通，在今年4月也是由輝達拜訪吳東亮董事長，主動提出想法，包括直接移轉方案等。

據了解，吳東亮對於輝達進駐北士科一案相當支持，但由於後來事件陷入僵局，且輿論也有些失控，因此為了讓事件能夠圓滿結束，加上台新新光金控一直都強調要為社會貢獻，因此最終決定合意解約。