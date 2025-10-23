快訊

新光人壽無條件放手 兩大關鍵

經濟日報／ 記者游智文／台北報導

輝達進駐北士科議題總算落幕，新光人壽昨（22）日宣布與北市府合意解除北士科地上權契約。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，此次爭議有急速轉彎，主要有兩大因素，第一是新光「打輸了沒土地，打贏了沒時間」，第二是「輝達已有其他選擇」，最終令新光只能決定無條件解約。

徐佳馨表示，此次北士科T17、T18地上權攻防戰，關鍵也不在誰出手最狠，而是制度面早就埋下伏筆。

因為地上權的本質就是與時間賽跑，對新光人壽來說，只要還沒開始獲利，持有這塊土地的每一天都是成本與壓力，縱使新光人壽在權利上站得住腳，且北市府有它的行政立場，但有使用期限的地上權，勢必面臨「打輸了沒土地，打贏了沒時間」的困境，且未來此案如果進入仲裁或訴訟的結果都未必有利，無條件下車恐怕反而是最佳解方。

此外，徐佳馨補充，更重要的是輝達已啟動其他選擇，同時全台各地的縣市政府、科技園區、乃至於中央招商單位都摩拳擦掌，在比速度、比誠意、紛紛拋出橄欖枝的同時，市場更沒有「非誰不可」這個選項，這才是此次新光人壽決定無條件解約的關鍵。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，此次解約反而是釋放壓力的過程，市場可以更誠實地看待區域的供需層面與房價結構是否穩固，目前觀察北士科仍是北市少數具產業機能與開發潛力的重劃區，整體房價支撐力道應不容小覷。

相關新聞

新壽允解約T17、T18…吳東亮親函黃仁勳 支持輝達進駐

輝達星艦（Nvidia Constellation）可望落地北士科！新光人壽昨天召開臨時董事會，決議改變投資策略，授權董事長魏寶生與台北市政府合意解除北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生表示，只要北市府同意返還已支付相關成本，就會合意解除契約，讓輝達順利進駐。

新壽只要返還成本 蔣萬安：會盡快約時間坐下談

新光人壽昨宣布放手，將與北市府討論合意解約北士科Ｔ17、Ｔ18用地。至於分手費數額，市長蔣萬安表示，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就啟動解約和都市計畫變更程序。

新聞幕後／吳東亮穩金控品牌 同意解約斷尾重生

輝達進駐北士科Ｔ17、Ｔ18可望塵埃落定。這個案子一路以來，金融或地產圈的人幾乎都認為一定會成，關鍵在於誰願意先放大格局、就能率先解套。結果選擇邁出那一步的人，是台新新光金控董事長吳東亮。

新聞眼／輝達啟示錄 蔣萬安上了寶貴一課

輝達海外總部能否落腳台北，不僅是國家產業發展關鍵事件，更是政治與經濟拉鋸的高張力戲碼。歷經數月隔空交手，新壽昨宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，都是務實之舉，不過新壽未提具體「解約成本」數字，看似仍有暗流，還待蔣萬安拆解。

新壽北士科地 同意解約 解決輝達用地僵局

新光人壽昨（22）日宣布，放棄北士科T17、T18地上權，讓輝達總部順利落腳，將與北市府就「合意解約」展開流程，僅要求拿...

北士科案大轉折關鍵 新壽妥協 吳東亮放大格局

輝達進駐北士科T17、T18可望塵埃落定，北市府、輝達及新壽三方本來看似無解的死結，昨（22）日在新壽讓步後出現戲劇性轉...

