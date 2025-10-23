北士科案大轉折關鍵 新壽妥協 吳東亮放大格局

快訊

經濟日報／ 記者 藍鈞達陳佩嘉
台新新光金董座吳東亮。聯合報系資料照

輝達進駐北士科T17、T18可望塵埃落定，北市府、輝達及新壽三方本來看似無解的死結，昨（22）日在新壽讓步後出現戲劇性轉折。這個案子一路以來，金融或地產圈的人幾乎都認為一定會成，關鍵在於誰願意先放大格局、就能率先解套。結果選擇邁出那一步的人，是台新新光金控董事長吳東亮。

據了解，北士科案大逆轉的關鍵，在21日一場內部會議中，吳東亮忽然出現態度轉變，同意解約。接著新壽開始張羅召開臨時董事會，才有昨日這項犧牲小我，完成大我的重大宣示。

新壽T17、T18地上權案大事紀

雖然外界揣測吳東亮是受到關鍵人士的影響，最後深思熟慮後，決定讓步。不過從各種跡象顯示，新壽這兩塊地上權，已經到了進退維谷的地步，解約是唯一途徑，也是一直在計畫中，但最後不得不的選項。

知情人士說，新壽一直以來都處於挨打局面，從北市府、台北市議員、名嘴、政治人物，一路都有人帶風向，雖然新壽本著商業契約就應該走商業模式，但北士科已經是政治事件了，在每條路都走不通的情形下，也只能選擇退場。

上周四，新壽在T17、T18舉行動土儀式，此舉讓北市府跟新壽的關係「降到冰點」，不過實際上，台新新光金內部自那時之後就密集討論三個議題，第一，該如何回函台北市政府？第二，如果要讓，底線在哪裡？第三，如何讓外界明白，新壽並不是要拿「暴利」，而是在談判過程中早已讓了不少。

而這幾個議題，其實代表新壽乃至於台新新光金內部，已經有「不如歸去」的想法，畢竟，台新新光金控才剛成立，沒有必要陷入另一場長期糾葛。

而吳東亮想到的，或許正是20年前開始的彰銀案。當年台新金控與財政部的糾紛，一路纏訟17年，最後雖畫下句點，但在市場與輿論之間都留下陰影。如今，台新新光金控剛完成整併、正準備在市場上大展身手，再陷入與政府的拉鋸，顯然毫無必要。

更何況，新壽身為全台灣第三大房東，在台北市更有大批土地，建築執照、使用執照等都要看台北市政府臉色，得罪台北市政府，對新壽絕對沒有好處。

新壽董事長魏寶生昨日提到，合併後還有很多開發案要做，這兩塊地即便暫時不能繼續，「塞翁之馬、焉知非福」， 畢竟新壽資源也比兩年前更多，能做更多開發案。

或許，這也是吳東亮的想法，合併後第一場硬仗選擇了乾脆「斷尾重生」，換來的是金控品牌的穩定與市場信任，而能在關鍵時刻主動收拾戰場，反而最能展現領導者的判斷力和格局。

輝達星艦（Nvidia Constellation）可望落地北士科！新光人壽昨天召開臨時董事會，決議改變投資策略，授權董事長魏寶生與台北市政府合意解除北士科Ｔ17、Ｔ18地上權契約，並說明決策考量與法律依據。魏寶生表示，只要北市府同意返還已支付相關成本，就會合意解除契約，讓輝達順利進駐。

新壽只要返還成本 蔣萬安：會盡快約時間坐下談

新光人壽昨宣布放手，將與北市府討論合意解約北士科Ｔ17、Ｔ18用地。至於分手費數額，市長蔣萬安表示，會盡快與新壽約時間坐下來談，今天就啟動解約和都市計畫變更程序。

新聞幕後／吳東亮穩金控品牌 同意解約斷尾重生

新聞眼／輝達啟示錄 蔣萬安上了寶貴一課

輝達海外總部能否落腳台北，不僅是國家產業發展關鍵事件，更是政治與經濟拉鋸的高張力戲碼。歷經數月隔空交手，新壽昨宣布願意「合意解約」，蔣萬安立刻回應，都是務實之舉，不過新壽未提具體「解約成本」數字，看似仍有暗流，還待蔣萬安拆解。

新壽北士科地 同意解約 解決輝達用地僵局

新光人壽昨（22）日宣布，放棄北士科T17、T18地上權，讓輝達總部順利落腳，將與北市府就「合意解約」展開流程，僅要求拿...

