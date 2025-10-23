新壽北士科地 同意解約 解決輝達用地僵局

新光人壽昨（22）日宣布，放棄北士科T17、T18地上權，讓輝達總部順利落腳，將與北市府就「合意解約」展開流程，僅要求拿回成本。台北市長蔣萬安回應，期盼儘速與新壽坐下來談合意解約細節。

業界推估，若從新壽已繳交的相關費用估算，分手費有機會從36億元起跳。

新壽與北市府對解約態度

新壽昨天舉行記者會，董事長魏寶生表示，考量輝達來台設立海外總部對國家經濟發展具有重大指標意義，新壽董事會決議授權董事長與北市府進行合意終止T17、T18地上權契約，「此案董事會全員無異議」。對於是否會有「背信」疑慮，董事會非常審慎看待，他也須善盡管理人的責任。

魏寶生說，新壽只要求拿回T17、T18地上權成本，若北市府願意補償金額，考慮建議董事會用在公益。他強調，雖然新壽無法在T17、T18繼續下去，但「塞翁失馬、焉知非福」，還是希望讓輝達在台灣落地發展。

外界關注合意解約的成本是多少？魏寶生不願透露，強調金融業是高度監理的行業，「新壽不可能獅子大開口」，董事會出於維護國家最大公益為考量，決議改變原投資策略，以合意解除契約方式，放棄原有投資獲利的機會，以化解僵局。

蔣萬安也隨後舉行記者會回應，強調對新壽願意共同促成，讓輝達總部順利落腳台北，表達欣慰與謝意並樂觀其成，接下來也會就最新的狀況和輝達溝通，並且儘快和新壽坐下來談合意解約細節。

蔣萬安指出，輝達全球布局當中，決定台灣、選擇台北，這對台灣未來長遠整體發展以及產業全面提升有正面效益，市府希望接下來一切圓滿順利。

至於「分手費」金額？蔣萬安表示，需要跟新壽坐下來談，所以這個部分會儘快來約時間。

台北市副市長李四川補充，在開記者會之前，台新新光金控總經理林維俊曾致電，原則上希望還給新壽的成本跟已經繳出的錢，大概他們就同意合意解約。

據台北市政府地政局計算，新壽在北士科T17、T18地上權契約中，履約保證金約為3.6億元，目前已繳交的權利金與地租合計為32.7億元。但新壽是否會加入其他包括規費、設計成本等相關成本，北市府官員表示，依合約這都需要透過協議進行。



