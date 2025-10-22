「主動化解僵局」新壽稱沒任由T17、T18長草 北市府吐這句

輝達落腳北士科T17、18，新壽今宣布取回原交的保證金及已支付相關成本，願合意解約。不過新壽也稱這3年多沒任T17、18長草，還強調「主動化解僵局、以國家公益為先」。蔣萬安說，輝達落腳台北，對所有市民、城市競爭力，絕對好事，接下來相關程序，希望一切圓滿順利。

台北市長蔣萬安今天晚間6時也與副市長李四川等人出面回應新壽同意合意解約。由於李四川在10天前就已喊話新壽，啟動合意終止契約，先前更傳出有天價「分手費」。

對於新壽稱T17、18這三年多來沒有任由荒煙蔓草，是否與市府說法不同？北市法務局長連堂凱今天表示，今天所有重點新壽是先談合意終止契約，在釋出善意情況下，新壽就公司角度提出他們的看法，北市府予以尊重，但現況確實還是空地，大家都知道前幾天才辦開工典禮，這一部分北市府就不再繼續評論。

至於新壽強調「主動化解僵局、以國家公益為先」。蔣萬安說，所以他從一開始，當輝達宣布希望讓海外總部落腳台北，他就強調輝達在全球佈局當中，決定台灣、選擇台北，對國家整體，未來20、30年發展至關重要。

蔣說，輝達落腳台北，對產業全面提升也是非常關鍵，更重要是，落腳台北對所有市民朋友、對城市競爭力，絕對是好事、正面的事情，這也是為什麼，過程中北市府用盡全力，極力爭取，接下來的相關程序，希望一切圓滿順利。