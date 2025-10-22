快訊

明將啟動新壽北士科合意解約 李四川曝台新金總座提條件

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達落腳北士科T17、18協商有重大進展，新光人壽宣布，將與市府合意解約。台北市長蔣萬安昨傍晚在副市長李四川及相關首長陪同下，神情篤定正式回應。記者林俊良／攝影
輝達落腳北士科T17、18協商重大進展，新壽今天（22日）上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付相關成本，將與市府合意解約。對於關鍵的「分手費」是多少？北市副市長李四川今表示，記者會前，台新新光金控總經理林維俊有打電話給他，表達只就成本及已繳交的錢還給他們，就同意合意解約。

媒體追問，是否是先前稱的40幾億元？李四川表示，還要詳細坐下來談，他們（新壽）付出的成本是多少，還要協商。

李四川表示，北市府接下來還是要將今天下午的情形與輝達協商，若輝達還是確定要T17、18，北市府就會啟動相關的程序，不管是都市計畫變更、合意解約程序，明天就會開始進行。

由於北市府有時間的壓力，是否有協商期限？台北市長蔣萬安說，現在發展最新狀況要先讓輝達了解，盤點土地情形如何，讓輝達掌握。至於接下來，因新壽今傍晚開記者會提到幾點，北市府接下來很願意盡快坐下來與新壽談合意解約細節。

至於相關程序，蔣說，如果順利合意解約，就會依照程序與依照辦法設定專案地上權給輝達，大概程序就是依照這樣的節奏進行。

