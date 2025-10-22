影／新壽宣布終止北士科T17、T18契約 蔣萬安親上火線回應

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
新光人壽今舉行臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付的相關成本，將與市府合意解約北士科T17、T18地上權。台北市長蔣萬安今天傍晚在副市長李四川（右一）及相關首長陪同下，正式回應，首先表達謝意，並和輝達溝通，也會坐下來和新壽協商。記者林俊良／攝影
新光人壽今舉行臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付的相關成本，將與市府合意解約北士科T17、T18地上權。台北市長蔣萬安今天傍晚在副市長李四川（右一）及相關首長陪同下，正式回應，首先表達謝意，並和輝達溝通，也會坐下來和新壽協商。記者林俊良／攝影

輝達落腳北士科T17、18協商有重大進展，新光人壽今天上午召開臨時董事會，會後董事長魏寶生宣布，取回原先交的保證金及已支付的相關成本，將與市府合意解約北士科T17、T18地上權。北市長蔣萬安今天傍晚6時在副市長李四川及相關首長陪同下正式回應，首先表達謝意，並和輝達溝通，也會坐下來和新壽協商。輝達進駐對全國產業提升，和北市城市競爭力都是好事，希望一切圓滿順利。

蔣萬安表示，會把進度和輝達溝通，輝達原本希望24日回覆，現在新壽釋出善意，就合意解約協商，會盡快談相關細節。

輝達落腳北士科T17、18協商有重大進展，新光人壽宣布，取回原先交的保證金及已支付的相關成本，將與市府合意解約北士科T17、T18地上權。台北市長蔣萬安（左）今天傍晚6時在副市長李四川及相關首長陪同下，雙手緊握神情篤定正式回應。記者林俊良／攝影
輝達落腳北士科T17、18協商有重大進展，新光人壽宣布，取回原先交的保證金及已支付的相關成本，將與市府合意解約北士科T17、T18地上權。台北市長蔣萬安（左）今天傍晚6時在副市長李四川及相關首長陪同下，雙手緊握神情篤定正式回應。記者林俊良／攝影

輝達 北士科 合意解約 蔣萬安 地上權 新光人壽

